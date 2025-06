Gianmarco e Cristina già in crisi? La favola potrebbe essere finita..

E’ già aria di crisi per una neo coppia di Uomini e Donne? Stiamo parlando proprio di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. I due, al momento, sono separati perché l’ex tronista si trova a Marbella in vacanza con gli amici. Cristina invece è a casa e si gode qualche giorno di relax. Negli ultimi video postati sui social ha chiacchierato con i suoi fan. Ha raccontato di essere a casa e di aver ripreso un po’ in mano la sua vita. Tra palestra e sana alimentazione. Nessun riferimento a Gianmarco (strano!) . Quando uno dei follower le chiede se siano andati a convivere , la ragazza risponde secca che non ne hanno alcuna intenzione. Questa situazione non ha fatto altro che alimentare le voci che, da tempo, circolano su di loro.

Il pupillo di Maria De Filippi pare, infatti, possa essere molto più interessato al piccolo schermo che all’amore appena trovato. Tra il tronista romano e la bella corteggiatrice potrebbe esserci un accordo a scopo di lucro. Non solo! Di recente girava voce che Gianmarco stesse cercando in ogni modo di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello. Poi, come sappiamo, il romano ha anche trovato lavoro dietro le quinte di Uomini e Donne. Si occuperebbe infatti del look dei vari protagonisti della trasmissione. Il parrucchiere, insomma, potrebbe avere intenzione diverse da quelle prospettate inizialmente.

Gianmarco e Cristina perdono il confronto con Ciro e Martina

Così in molti stanno paragonando la coppia formata da Gianmarco e Cristina con quella di Martina e Ciro. Quest’ultimi, dopo essere usciti dal programma, non hanno perso tempo e sono andati subito a convivere. Il loro rapporto, documentato ogni giorno sui social, sembra crescere di intenzione e sentimento. Martina e Ciro trasudano amore e chi li segue non rimane deluso. Al contrario Gianmarco e Cristina non hanno mai convinto. La love story, per molti, sembra studiata a tavolino e nata con lo scopo di fare business.

Difficile sapere se ci sia del vero in queste supposizioni. Solo il tempo saprà dare, come sempre, le dovute risposte. Chi esce da Uomini e Donne può rappresentare una coppia completamente fake oppure incarnare la favola d’amore per eccellenza. Ci sono persone che, ad oggi, hanno persino dei figli e coppie che si sono lasciate dopo pochi giorni. Probabilmente, in questo caso, avremo risposte prima dell’arrivo di settembre.