Uomini e Donne: Marta pronta a dire tutta la verità su Nicolò? L’annuncio

Di Marta Pasqualato e del possibile ritorno di fiamma con Nicolò Brigante molto si è parlato nell’ultimo mese. Quando i due hanno confermato di starsi risentendo, infatti, con le loro parole hanno inevitabilmente fatto aumentare le speranze e le aspettative dei loro fan. Sull’argomento, però, sia Marta che Nicolò non sono poi più ritornati. Gli utenti attivi sul web che seguono Uomini e Donne, allora, hanno continuano a chiedere aggiornati ai diretti interessati, senza spesso ricevere delucidazioni al riguardo. La Pasqualato, infatti, esasperata dalle continue domande ricevute su Instagram in merito a questa storia, ha spesso perso la pazienza sui social. Stanca di essere criticata per aver mantenuto il riserbo sulla sua vita sentimentale, l’ex corteggiatrice ha molte volte risposto a tono alle accuse, affermando di essere intenzionata a continuare a non svelare troppo del suo privato.

Qualche ora fa, però, la stessa Marta sul suo profilo ha ritrattato la sua posizione. La studentessa, difatti, pare essere finalmente pronta a rompere il silenzio e ad aggiornare i suoi follower in merito agli ultimi sviluppi riguardanti il campo amoroso. “Tra quale giorno vi racconto tutto” ha scritto su Instagram stories a chi glielo ha chiesto “Promesso”. Inutile dire che, per ovvi motivi, tutti hanno pensato che queste sue nuove confessioni coinvolgeranno (molto probabilmente) anche Nicolò Brigante. Per saperne di più, tuttavia, dobbiamo aspettare che sia lei stessa a parlare.

Uomini e Donne, Marta Pasqualato conferma: “Io e Nicolò ci siamo sentiti”

È passato più di un mese da quando Marta Pasqualato, sul suo profilo, aveva confermato di starsi risentendo con Nicolò Brigante. Se i due abbiano deciso di rimanere amici dopo la loro esperienza a Uomini e Donne o se, invece, qualcosa di più sia nato tra loro noi, al momento, non possiamo saperlo. Marta, però, pare che ci deluciderà presto a tal proposito.