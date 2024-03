Uomini e Donne, Mario torna? Brando è un ‘mah’, cosa non quadra

Brando a Uomini e Donne è proprio in una situazione complicata e il pubblico non sta reagendo bene, in quanto crede che la sua indecisione confermi il fatto che nessuna delle due corteggiatrici l’ha colpito davvero così tanto. È possibile che non ci sia quel segnale che lo smuove e che lo porta ad avere voglia di viversi una relazione fuori con una delle due? Al contrario, Brando crede che questa sua indecisione dovrebbe far felici Beatriz e Raffaella.

Il motivo? Entrambe dovrebbero pensare, a detta sua, che arriverà a una scelta consapevole. Cosa deve ancora capire il tronista dopo tutti questi mesi? Possibile non abbia una preferenza tra le due? Facendosi queste domande, il pubblico è arrivato a pensare che sia Beatriz che Raffaella non corrisponderebbero alla persona che Brando in realtà vorrebbe al suo fianco.

Le anticipazioni della registrazione di ieri segnalano che il tronista stava per scegliere, con tanto di poltrone rosse posizionate al centro studio e le due corteggiatrici in abiti eleganti. Ma ecco che quando è arrivato il momento di fare la scelta, Brando ha annullato tutto. Il tronista farà la sua scelta prossima settimana, almeno si spera. Brando vorrebbe fare con Beatriz e Raffaella le esterne che durano una giornata prima di scegliere.

Intanto, nella puntata di oggi di UeD, Raffaella ci tiene a fare un discorso a Beatriz dopo quanto accaduto nella registrazione precedente:

“Quando dico che sei bellissima non è una cosa ironica, ma lo penso davvero. Non mi permetterei mai. Abbiamo sbagliato nella competizione, sarebbe dovuta essere più costruttiva. Io mi sono solo difesa per rispondere ai tuoi attacchi. Quindi scusami se ti ho ferita, non era mia intenzione”

Anche Beatriz ritiene che avrebbero potuto avere una competizione più positiva. La corteggiatrice ricambia le scuse: Ci mancherebbe, figurati. Ti chiedo scusa anche io. Gianni Sperti si scaglia contro Raffaella, ritenendo che non sia poi così vera, in quanto cambierebbe a detta sua opinione troppo velocemente.

La corteggiatrice si difende facendo notare che il suo comportamento cambia in modo naturale, tanto che sta mostrando a Brando tutti i suoi lati, dal più dolce al più impulsivo.

Uomini e Donne: Mario lascia lo studio, Ida corre da lui

Ida Platano a Uomini e Donne dà il suo primo bacio da tronista a Pierpaolo, durante la loro esterna. La clip manda in tilt Mario, il quale lascia lo studio e si dirige in camerino. Ida appare infastidita da questa reazione, che trova esagerata. La tronista ammette, inoltre, che il bacio con Pierpaolo era passionale e sentito.

Infatti, tra i due ci sono stati alcuni baci a stampo. Il corteggiatore è d’accordo con lei. Gianni, però, prende le difese di Mario e trova che la Platano dovrebbe comportarsi in modo diverso: “Lo fai tornare, non credi in lui, vede un bacio e ha una reazione. Ma cosa deve fare?”.

Maria De Filippi fa sapere a Ida che Mario sta facendo le valigie e sta andando via. Pierpaolo le chiede di ballare, ma lei preferisce recarsi da Cusitore per avere il prima possibile un chiarimento. Tina le consiglia, ironicamente, di non perdere altro tempo.

Ma Mario torna dopo questo momento? Ebbene sì. I due riescono anche a chiarire. Le anticipazioni delle recenti registrazioni fanno sapere che i due hanno trascorso un’esterna serena dopo tanto tempo. Infatti, Mario e Ida si sono riappacificati.

Nel frattempo, in un secondo momento, Maria De Filippi fa sapere che Mario è andato via e che Ida non riesce a rientrare in studio. Pierpaolo la raggiunge, ma lei – come un po’ tutti immaginavano – non se la sente di avere questo confronto con lui.

Intanto, finiscono al centro studio Ernesto Russo e Raffaella al centro studio. I due hanno di recente chiuso le loro rispettive conoscenze con Barbara De Santi e Marcello Messina. Ebbene le loro strade si incrociano. Infatti, Barbara e Marcello hanno appena iniziato una conoscenza.

I due, però, appaiono davvero poco convinti e convincenti soprattutto. Infatti, nessuno percepisce che c’è un forte interesse tra loro. Lei lo chiama amicone e ammette che non c’è grande attrazione. Alla fine Barbara e Marcello chiudono la conoscenza, mentre Ernesto e Raffaella vanno avanti.