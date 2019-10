Uomini e Donne: “Com’è andata con Sperti e la Mennoia?”, Serpa non si nasconde

Mario Serpa dopo la lite con Gianni Sperti e Raffaella Mennoia, le news

Tutti sapete ormai cos’è successo esattamente tra Mario Serpa, Gianni Sperti e Raffaella Mennoia, o meglio tra loro tre, Teresa Cilia, Salvatore Di Carlo e molti ex protagonisti di Uomini e Donne, visto che a intervenire sulla polemica esplosa quest’estate sono stati anche Karina Cascella, Lorenzo Riccardi e tanti altri, quasi tutti a difesa di Raffaella e del suo lavoro. La situazione è partita dal rapporto che la redazione continuava ad avere con Claudio Sona ed è andata degenerando fino a coinvolgere proprio Teresa, che poi pare sia stata diffidata dal continuare a parlare del programma di Canale 5; a un certo punto – come forse saprete – non si è saputo più niente: lo stesso Mario non è più intervenuto e la polemica è sì finita negli annali virtuali del programma ma senza che vi fosse una conclusione adeguata.

Uomini e Donne, la domanda scomoda a Mario: quali rapporti con Gianni e Raffaella

Oggi Mario non ha ripreso direttamente la questione ma ha voluto comunque condividere una domanda rivoltagli da un follower. “Com’è andata a finire con Gianni Sperti e Raffaella Mennoia?“, gli hanno chiesto. Mario non ha voluto sorvolare ma ha risposto senza problemi sebbene in modo ambiguo: “A tarallucci e vino”, questo ciò che ha detto lasciando ai follower libera interpretazione. “Tarallucci e vino” significa che si sono riappacificati o che di possibili querele non ha visto neanche l’ombra? Saperlo ci interessa poco in realtà, ma da parte nostra non potevamo che aggiornarvi su questa riposta visto che la polemica ha riempito pagine e pagine del Web quest’estate.

Il percorso di Mario a Uomini e Donne da Claudio Sona a opinionista

Ricordiamo che Mario aveva un rapporto così bello con la redazione da diventare persino opinionista dopo la fine della storia d’amore con Claudio. Serpa in trasmissione sembrava trovarsi a suo agio e non aveva dato mai segni di contrasto con lo staff; ciò che è accaduto dopo dunque è stata una sorta di fulmine a ciel sereno.