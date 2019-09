Uomini e Donne news Mario Serpa, è di nuovo caos sulla trasmissione: l’accaduto

News Uomini e Donne, la polemica di Mario Serpa con il programma

La polemica di Mario Serpa con Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, Gianni Sperti e chi più ne ha più ne metta sembrava essere destinata a finire nel dimenticatoio ma a quanto pare, anche dopo le ultime novità su Teresa Cilia, le cose non andranno così. O meglio, ci vorrà del tempo prima che venga messa a tacere del tutto. Perché diciamo questo? Recentemente Simone Di Matteo, amico strettissimo di Tina Cipollari e con lei concorrente di Pechino Express 5, ha pubblicato un pezzo su Io spio in cui attacca prima Teresa, che ha prontamente replicato, poi Mario, che invece ha risposto per le rime solo qualche ora fa dopo averci dato un antipasto nel pomeriggio.

Mario Serpa, l’attacco di Simone Di Matteo: l’ex di Claudio Sona risponde

La critica che muove Di Matteo a Mario nell’articolo Mai mordere la mano di chi ti nutre è prevedibile, cioè quella di aver sputato nel piatto dove sia lui sia Teresa hanno mangiato. Serpa ovviamente non è stato di certo a guardare e tra le sue storie Instagram ha pubblicato un messaggio lunghissimo che sicuramente sarà ripreso dai più: “Partendo dal presupposto – queste le parole dell’ex di Claudio Sona – che trovo inconcepibile che uno che (e cito le tue parole) ‘redige una rubrica su diverse testate giornalistiche’ e che, in teoria, dovrebbe sapere usare le parole, si abbassi a storpiarmi il cognome o a darmi del ‘markettaro’. Punto 1: non posso darti torto, peccato non vada più in onda ‘markette’, magari ci saremmo incontrati durante i casting e tu, ovviamente, saresti stato in prima fila. Punto 2: se gradisci, in privato ti mando la lista prezzi, però non volermene… a persone di dubbio gusto raddoppio il costo. Punto 3: (Sempre per citare le tue parole) se non fosse per ‘questi pseudo vip’ (mangi di questo e quindi non capisco per cosa ti scandalizzi) dove ti troveresti ora?!? Forse dovresti ricordarti che non scrivi sul Corriere della Sera o su Repubblica e che, fin quando vivrai parlando di gossip, non credo tu possa essere nella posizione di potere alludere a niente, dato che le tue ‘più testate giornalistiche’ saranno state testate al muro”. Insomma l’accusa di Mario all’amico di Tina, un editore che in realtà non è poi così tanto sconosciuto, è chiarissima: perché mi critichi e mi dai addosso se poi lavori con i gossip che escono su di me e su quelli come me? La risposta di Mario non si è fermata qui.

Uomini e Donne news, l’ultima frecciatina di Mario

“Detto ciò – ha infatti precisato Serpa –, voglio dire ai miei followers che, se non sanno chi tu sia, di cercarti su Google (sempre citando le tue perle) anche se è più probabile che al tuo posto gli compaia ‘Follettina Creation’. Ah dimenticavo… da oggi potrai vantarti con una delle tante ‘testate giornalistiche’ che ti ho fatto vendere due copie in più. Non ti taggo perché già ti ho dato troppa importanza, più tardi ti invio il listino prezzi #cia”. Non è mancata da parte di Serpa anche un attacco velato a Uomini e Donne, o meglio a coloro che credono che i tronisti e i corteggiatori, o comunque coloro che hanno avuto successo grazie alla trasmissione, non abbiano il diritto di mostrarsi risentiti, di muovere critiche e di dissentire da certi comportamenti: “Quella trasmissione – questo il messaggio di un follower che Mario ha voluto condividere tra le sue storie Instagram – è seguita proprio per chi sta sul trono o chi corteggia, quindi tutti devono ringraziare tutti perché uomini e donne non è una Onlus, ha un signor guadagno, ricordaglielo”. Quale sarà il prossimo atto di questa commedia infinita?