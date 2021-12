Uomini e Donne, Maria su Angela Paone: “È cosa rara”, standing ovation

‘Queen Mary’ si espone, riservando un commento sull’ex dama del Trono Over, tornata in studio per annunciare il suo imminente matrimonio con Antonio

Standing ovation nello studio di Uomini e Donne per Angela Paone. L’ex dama del Trono Over è tornata come ospite nel corso della registrazione andata in onda oggi, giovedì 16 dicembre, con Antonio Stellacci. La loro storia d’amore procede a gonfie vele e annunciano così di essere pronti al matrimonio! Ebbene sì, dopo essersi conosciuti qualche mese fa nel programma di Maria De Filippi hanno già deciso di diventare marito e moglie. Un sogno che si realizza per entrambi, che da tempo erano alla ricerca dell’amore.

Mentre lui è approdato nella trasmissione di Canale 5 questo settembre, Angela ha avuto modo di trascorrere più tempo nel parterre del Trono Over. Nel corso di tutto questo periodo, la Paone è riuscita a conquistare il cuore di tutti, sia dentro lo studio che tra i telespettatori. Ed è questo che ha fatto notare Maria De Filippi quando ha visto tutti alzarsi in piedi. Emozionati, i presenti in studio si sono alzati e hanno dato vita a un caloroso applauso.

In particolare, ‘Queen Mary’ ha fatto presente che è capitato che altre persone tornassero in studio per annunciare il loro matrimonio. Dopo di che, ha sottolineato ciò che era appena accaduto: “C’è stata la partecipazione di tutti felici per te”. La padrona di casa ci ha tenuto a precisare che Angela Paone a Uomini e Donne ha conquistato tutti con la sua sincerità “a volte al limite dello stupore”.

A detta della conduttrice, l’ex dama avrebbe una sincerità “che stupisce”. Crede che questo sia un dettaglio che è stato apprezzato da tutti. “È cosa rara”, ha commentato la De Filippi. Raramente la conduttrice si lascia andare a questo genere di discorsi quando avvengono tali annunci. Ma con Angela ha sentito il bisogno di esprimere questo suo apprezzamento.

Tale discorso è arrivato subito dopo il caos scoppiato con Andrea Nicole e Ciprian Aftim. La Paone ha assistito tutto da dietro le quinte e, dopo aver ascoltato le parole di Maria, ci ha tenuto ad aggiungere qualcosa al riguardo. “Non voglio mettere il dito nella piaga, ma non smettete di crederci a questo programma”, ha affermato Angela.

L’ex dama ha confermato le parole di Gianni Sperti: dietro c’è un grande lavoro da parte della redazione. Queste persone, Angela ne è convinta, “tendono a impegnarsi per questo programma anziché per le cose a loro care”. Non ha potuto non riservare delle parole speciali a Maria De Filippi.

La Paone ha fatto notare che in questo periodo lei è sicuramente “una donna che vale di più”, perché dà la possibilità di trovare l’amore e “ad aiutare i casi umani come me”. Per l’ex dama del Trono Over Maria rappresenta “un indice di grande speranza”.

Domani Angela e Antonio si sposeranno: la data fissata infatti corrisponde al 17 dicembre 2021. La coppia ha confessato di recente di essere anche pronti ad accogliere un figlio!