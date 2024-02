Uomini e Donne: Maria stronca, poi si schiera tra Beatriz e Tina

La puntata di Uomini e Donne inizia da dove si è conclusa quella andata in onda ieri, ovvero con Orfeo al centro della scena. Il cavaliere sta facendo proprio una brutta figura nello studio di Canale 5 e Gemma Galgani oggi prende la palla al balzo per tornare ad attaccarlo, visti i loro trascorsi. Alla fine Orfeo tenta di riportare la calma chiedendo scusa e affermando di voler chiudere il discorso. Ad appoggiare Gemma ci pensa Barbara De Santi.

Maria De Filippi, che già ieri l’ha stroncato, ride quando Tina Cipollari lo difende. La conduttrice sembra non nutrire una grande simpatia nei confronti del cavaliere: “Perché erano tutte innamorate di lui qui?!”. L’opinionista, però, continua a difendere Orfeo ritenendo che ci sia accanimento nei suoi confronti da parte di Barbara e Gemma. Maria cerca di informarsi sulle intenzioni del cavaliere, al punto che gli chiede se è davvero interessato a Tina a questo punto.

Continuando a stare al centro dell’attenzione, Orfeo a UeD continua a generare critiche facendo enormi complimenti alla Cipollari e dicendosi pronto a corteggiarla. Addirittura anche Gianni Sperti prende le difese del cavaliere. Attenzione, però, perché proprio dopo un duro litigio con l’opinionista Orfeo lascia il programma nelle prossime puntate, secondo quanto rivelano le anticipazioni.

Intanto, Maria sembra ancora appoggiare Barbara: “Quello che dice Barbara è: ci sono 20 dame e chiede di ballare con Tina?”. Alla fine, la Cipollari balla con Orfeo, il quale annuncia di avere dei programmi per lei. Dopo il ballo, il cavaliere racconta di aver invitato Tina a cena e di volerla conoscere.

De Filippi continua a stuzzicarlo, facendo notare che potrebbe mettere anche l’opinionista in sospeso, come ha fatto con Emanuela poco prima.

Uomini e Donne, duro scontro tra Beatriz e Tina: Maria non ci sta

Nuovo scontro tra Beatriz e Tina Cipollari a UeD. Maria De Filippi manda in onda la clip che ritrae la corteggiatrice che raggiunge Brando dopo la scorsa registrazione. Tina utilizza il camerino che si trova a fianco a quello del tronista e, dunque, nota subito la presenza di Beatriz, verso la quale non ha mai nutrito simpatia.

Alla fine la Cipollari porta la corteggiatrice a lasciarsi andare a duro sfogo, con tanto di lacrime. L’opinionista è molto legata a Brando, a cui consiglia sempre di non lasciarsi travolgere da Beatriz. Ma ormai sembra proprio che il tronista sia completamente coinvolto e molto preso dalla corteggiatrice, con cui ha anche trascorso una bellissima esterna.

In studio oggi si riaccende lo scontro tra Tina e Beatriz. Entrambe si danno della “cafona” e la corteggiatrice preferisce tornarsene a sedere nella postazione vicino a Maria. Beatriz accusa la Cipollari di essere stata invadente entrando per ben tre volte nel camerino di Brando. “Non ti fare imbambolare, è una ragazza negativa”, continua Tina rivolgendosi al tronista.

Brando non sa da che parte stare e fatica a prendere una posizione, mentre De Filippi tenta di placare la furia della Cipollari. La maggior parte dei telespettatori si schiera dalla parte dell’opinionista, in quanto Beatriz non ha mai convinto molto con i suoi atteggiamenti.

A un certo punto, Brando invita la corteggiatrice a tornare a sedere al centro studio e di sorvolare sulla cosa. La ragazza accusa Tina di volere solo visibilità mettendosi sempre di fronte alle telecamere. Invece, l’opinionista torna a parlare dei post che in passato Beatriz aveva condiviso sui social network contro il programma.

Maria, però, non ci sta e prende le difese della corteggiatrice, ritenendo che Tina stia esagerando.

“Quando l’ha scritto lo pensava, poi ha cambiato idea. Fine! Tina te la prendi con lei troppo. È forte quando vai contro di lei! Ma non ti sembra di esagerare?!”

Anche Gianni cerca di difendere Beatriz, facendo notare che la Cipollari attacca in continuazione. Tina si scaglia contro il suo collega, sottolineando che lui è il primo a lanciare grossi attacchi verso i partecipanti del programma, come Alessandro Vicinanza e Armando Incarnato.

In tutto questo, Brando spiega di non essere una persona che può essere manipolata dal pensiero di Tina sulla scelta. Grandi applausi quando arriva in studio Raffaella, a cui il tronista nei giorni scorsi ha fatto una sorpresa, raggiungendola a Napoli per pranzare insieme.

Sebbene Brando appaia fortemente legato a Beatriz, la corteggiatrice non si ferma e si dice ancora disposta a portarlo via dal programma.

UeD, Emanuela e Marco Antonio ancora insieme

Tornano nello studio di Canale 5 Marco Antonio ed Emanuela, i quali nei mesi scorsi avevano lasciato insieme il programma. Ebbene i due ex Over formano ancora una coppia e tutto sembra procedere per il meglio. Emozionata Emanuela si lascia andare a un bellissimo discorso per Marco Antonio.

L’ex dama legge una lettera romantica, dimostrando che la loro storia d’amore sta andando alla grande. Emanuela per la prima volta dice il suo ‘ti amo’ a Marco Antonio, commuovendo l’intero studio.