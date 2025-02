Uomini e Donne: Maria spegne Gemma, Sabrina abbagliata, Tinì risorge

Si parte da Gemma Galgani oggi a Uomini e Donne. La dama torinese, come Tina Cipollari, ha fatto due esterne. Va prima in onda il suo incontro con Orlando. Tina inizia a elogiarlo quando lui dice che è in pensione, dopo aver svolto il lavoro di guardia di finanza. Con Gemma sembra esserci molta sintonia. Maria De Filippi nota che alla dama Orlando piace. Infatti, la Galgani appare entusiasta. Sta conoscendo, intanto, anche Walter. L’opinionista ironizza facendo notare che i due si somiglierebbero.

Non solo, Tina si dice convinta del fatto che Gemma abbia fatto una serie di gesti piccanti. La Galgani appare entusiasta e Maria De Filippi deve intervenire: “Devo spegnerti l’entusiasmo. Dopo una notte di riflessione, non pensa che tu possa essere la donna della sua vita”. La storica dama del Trono Over appare perplessa. Walter dichiara di non voler prendere in giro Gemma, la quale ai suoi occhi è apparsa comunque perfetta. La Cipollari crede che sia accaduto qualcosa di particolare, mentre Maria no: “È successo ciò che può accadere in un primo appuntamento. Ci sta”.

“Lei dice le cose che penso io”, dichiara Walter riferendosi alla De Filippi. La conduttrice cerca di far capire a Tina che semplicemente con sincerità il cavaliere ha capito, dopo aver incontrato di persona Gemma, che non può esserci tra loro una storia d’amore, ma solo un’amicizia. Maria si alza, dopo essersi mostrata vittoriosa, e corre a stringere la mano a Walter. Dopo di che, si reca dalla Cipollari e le consiglia di non avere questo atteggiamento, con simpatia. L’opinionista è convinta che Gemma abbia fatto qualcosa per allontanare il cavaliere. Più volte, Walter si alza e si siede nella postazione dei corteggiatori.

Ed è lì che resta mentre va in onda la puntata, a fianco a Maria, che apprezza la sua sincerità. Si va avanti con Sabrina e Giuseppe oggi a Uomini e Donne. De Filippi manda in onda una clip di ciò che è accaduto dopo la precedente registrazione. Claudia D’Agostino, che ha lasciato il programma con Giorgio, ha difeso Sabrina parlando con Giuseppe. Invece, lei si è sfogata con un altro cavaliere. Oggi in studio, Sabrina parla leggendo una lettera che ha scritto per evitare di sbagliare con le parole. Con questo messaggio, la dama chiede a Giuseppe la verità, ovvero vuole sapere se l’ha presa in giro.

Il cavaliere dice che tutto ciò che ha fatto è perché lo sentiva. “Io lo dico per le altre donne, stai attento a quello che scrivi e fai”, dichiara Sabrina, quando lui dice di non averla illusa e di essere deluso da lei. “Le ho sempre detto che c’è un pezzettino che mi manca”, afferma Giuseppe. Sabrina crede, però, che dopo i suoi disguidi con Agnese sia cambiato totalmente. La dama lo accusa di averle detto cose importanti per poi cambiare atteggiamento da un giorno all’altro. “Giuseppe lei si è sentita presa in giro”, tuona Maria a un certo punto. Sabrina è in lacrime, mentre lui appare tranquillo e per nulla toccato.

Giuseppe le propone di uscire a cena e parlarne. Tutti consigliano a Sabrina di non farlo. I telespettatori sperano che lei si tiri indietro definitivamente. “Che fai Giuseppe ricominci con lei e aspetti che qualcun’altra ti guardi? Sabrina l’importante è che tu sia consapevole”, dichiara Maria. La dama dice di voler lasciare il programma perché non riesce a uscire con altri uomini. Allo stesso tempo, però, dice di voler uscire a cena con Giuseppe. “Ma se sai che è invaghita che la inviti a fare? Le vuoi dare l’amore che vuole?”, chiede Gianni, furioso con il cavaliere.

Sabrina arriva alla conclusione che dovrebbe andare via e lo dice ancora in lacrime. Intanto, Giuseppe è impassibile e questo innervosisce ancora di più il pubblico. Interviene Tinì, la quale crede che Sabrina non dovrebbe dare importanza a lui. “Non è successo nulla tra voi due, hai ingrandito con qualcosa che non c’era. Perché concentrarti su Giuseppe che ha gli occhi di Agnese davanti. Basta vai avanti”, dichiara la silenziosa opinionista. Gianni è d’accordo e invita Sabrina a restare nel programma, anche perché tra lei e Giuseppe non è nata una storia d’amore. In realtà, dietro la decisione della dama c’è tanta stanchezza.

Ogni volta che inizia con entusiasmo una conoscenza, viaggia con la fantasia, immaginando il lieto fine, per poi essere delusa. Ma ecco che alla fine lui la illude nuovamente invitandola a ballare. Sorridente Sabrina accetta. Anche Maria De Filippi consiglia alla dama di fare attenzione al comportamento di Giuseppe.