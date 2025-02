Uomini e Donne, Maria sul pezzo asfalta. Per Claudia finale tiepido

La puntata di Uomini e Donne di oggi inizia con Tina Cipollari, la quale è uscita in esterna sia con Cosimo che con Angelo. Con il primo l’uscita è stata divertente, con tanto di momento nel quale hanno imitato l’iconica scena di Titanic. Con Angelo, invece, è apparsa abbastanza annoiata. La puntata va avanti con Cristina Z e Cristina sedute di fronte ad Alessio N al centro studio. Maria De Filippi fa poi entrare Barbara De Santi, la quale sta conoscendo il cavaliere e si dice oggi mortificata. La dama ammette di essersi sentita giudicata e sotto esame.

Non solo, lei lamenta il fatto che lui non si è presentato a un loro appuntamento senza avvertirla. È chiaro che i due non vanno per nulla d’accordo. “La tua faccia sembra di uno che non ne può più”, fa notare Maria De Filippi, rivolgendosi ad Alessio. Intanto, le anticipazioni delle recenti registrazioni segnalano che arriva il lieto fine per Barbara, la quale esce dal programma con Ruggiero. Oggi, però, il pubblico la vede discutere con Alessio. Tina Cipollari dà ragione alla De Santi, in quanto lui avrebbe potuto farle sapere prima che non sarebbe andato con lei a fare colazione.

“Ci eravamo messi d’accordo la sera prima che avremmo preso il caffè la mattina, ma io non ho potuto”, si difende Alessio. “Tu non sei veramente collegato. Ti sei svegliato, hai fatto colazione e sei tornato in camera”, tuona la dama. Maria oggi a Uomini e Donne, però, fa presente che non c’era effettivamente un appuntamento tra loro, ma solo un’eventualità di ritrovarsi nel bar dell’hotel per fare colazione insieme. Inoltre, De Filippi chiude subito questo scontro in quanto crede che non ci sia più altro da dire, visto che entrambi non sono intenzionato a continuare la conoscenza.

Invece, Cristina Z dice di voler continuare a conoscere Alessio. Maria è perplessa: “Ma fino a settimana scorsa non eri al centro studio con Simone?”. La dama spiega di aver chiuso con lui in quanto crede che sia finto e che dia troppa importanza alle telecamere. Simone dichiara che a lui sta bene che la conoscenza finisca. Gianni Sperti non comprende come Cristina abbia prima deciso di ricominciare da zero con Simone per poi chiudere improvvisamente. “Eri così presa e volevi iniziare tutto da zero. Come fai nel giro di pochi giorni a cambiare idea?!”, tuona Tina.

Cristina si difende accusando Simone di averle detto che la redazione, scorsa settimana, avrebbe fatto scendere una donna che voleva conoscerlo solo per metterlo in difficoltà. De Filippi appare sconvolta: “Ma in senso? La redazione deve andare a cercare qualcuno in Italia a cui piaccia Simone? Con tutto il rispetto, non è che pullula di donne che vogliono conoscerti”. Lui nega il racconto di Cristina, che però continua a restare ferma nella sua posizione.

Buone notizie per Claudia D’Agostino: Giorgio decide di darle l’esclusiva. Maria fa sapere che la dama, però, vorrebbe uscire con lui dal programma, in quanto non avrebbe più senso andare avanti lì. Claudia conferma e dichiara di provare dei sentimenti importanti. Imbarazzata, la dama apre il suo cuore, dicendo di essere convinta di aver trovato l’uomo giusto. Tutti attendono la risposta di lui. Giorgio non appare particolarmente convinto:

“Io ho sempre portato avanti il mio pensiero, perché devo fare le cose con la mia testa. Non è che io non sento questo, ma sto arrivando. Adesso vorrei concentrarmi solo su lei, ma non so settimana prossima cosa accadrà. Va bene, possiamo farlo anche fuori se vuoi”

Agli occhi di tutto, Giorgio avrebbe preferito continuare la conoscenza nel programma. In effetti, il cavaliere avrebbe dovuto replicare in modo più sicuro e soprattutto sereno. Invece, Giorgio appare in difficoltà e l’unica a emozionarsi è Claudia, che corre ad abbracciarlo per ballare insieme al centro studio. Una scelta, questa, che lascia un po’ perplessi.

Intanto, molti telespettatori pensano a Diego Tavani. Durante la loro conoscenza, la D’Agostino ha sempre dichiarato di avere bisogno di tempo per lasciarsi andare e per aprire il suo cuore. Invece con Giorgio, che effettivamente le piace tanto, sembra non avere avuto grandi difficoltà.