Uomini e Donne, Maria on fire: stronca Gianni, poi bacchetta Mario

Nella puntata di Uomini e Donne del 2 aprile 2024 si accende un nuovo scontro tra Tiziana e Tina Cipollari. Ciò accade quando quest’ultima chiede alla dama di dire cosa si è detta con Angelo durante il momento del ballo. Interviene Barbara De Santi che spiega di aver visto il cavaliere recarsi più volte da Tiziana per chiederle di ballare, ridendo dei rifiuti. Questo perché avrebbe dovuto difenderla quando è stata attaccata da tutti.

A detta di Barbara, Angelo si sarebbe comportato male facendo passare Tiziana per bugiarda. “Non fingere! Io prima di diventare aceto sono stata un buon vino. Non mentire a te stessa”, tuona l’opinionista, convinta che la dama non stia cercando un uomo lì dentro. Maria De Filippi è perplessa di fronte alle accuse di Tina, tanto che chiede spiegazione. La Cipollari crede che Tiziana potrebbe avere una persona fuori: “Un uomo che non puoi ostentare e mettere in mostra, perché magari è impegnato o è più giovane”.

Angelo prende le difese di Tiziana e Gianni non ci sta, tanto che lo attacca. A questo punto, interviene Maria a Uomini e Donne che zittisce subito Sperti:

“Così come non l’ha vista lui, non l’ha vista neanche Tina! Sicuramente ha avuto più contatti di quanti ne abbia avuti lei. Ma come ti viene in mente che lei abbia un uomo nascosto”

La Cipollari non si ferma e accusa Tiziana di voler fare la vittima tramite il suo lavoro di collaboratrice domestica. Interviene anche Renata, facendo notare che più volte ha fatto pesare in studio il suo lavoro. Addirittura Gianni crede che Aurora Tropea stia influenzando Tiziana, tanto che parlerebbe come lei.

Così Tina sposta la prima di postazione. A un certo punto, Aurora va a sedersi tra gli spettatori del pubblico, ridendo e infastidendo l’opinionista. Inizialmente Tina chiede al cameramen di non riprenderla, poi si presenta con separè nero e lo piazza di fronte a lei.

Uomini e Donne: Mario sotto accusa, De Filippi tuona

La puntata inizia con Daniele Paudice al centro della scena. Il tronista ha portato in esterna una delle corteggiatrici che ha criticato per non essersi subito esposte con lui, ovvero Valery. Quest’ultima oggi in studio dichiara di essersi trovata bene con Daniele e di essersi divertita, oltre che ricreduta sul suo conto.

La puntata va avanti con Jasna che sta conoscendo Cristiano e che oggi evita lo scontro con Marcello Messina. Subito dopo aver visto Ida Platano ballare con Pierpaolo, Mario Cusitore decide di andare via e dichiara che ufficialmente non vuole più corteggiarla. Ed ecco che interviene Maria De Filippi, che bacchetta il corteggiatore.

La conduttrice spiega, chiedendo il permesso di poter raccontare questo retroscena a Ida, che quest’ultima è rimasta davvero male quando lui ha deciso di andare via il giorno del suo compleanno. La padrona di casa racconta che la tronista aveva anche organizzato di girare un video per lui da parte di sua nonna, che si era preparata per l’occasione.

Quando Mario ha detto di non voler ricevere alcun regalo di compleanno da lei, la Platano ha fatto un passo indietro. Neppure il discorso di Maria riesce a calmarlo. Cusitore la accusa di non aver voluto ballare con lui, invece con Pierpaolo sì. La tronista replica facendo notare che non le andava di ballare e che ha preferito parlare con lui in disparte.

Lui invece preferiva aver un contatto fisico, abbracciandola durante il ballo. Quando Ida replica, Mario continua a rigirare le cose e le dice in dialetto napoletano: “Ma vattene”. De Filippi, però, non ci sta e cerca di far ragionare il corteggiatore:

“Tu non ti rendi conto ma a volte ti escono delle frasi che se uno poi ci pensa quando va a casa… usi parole forti, io l’ho capito che non te ne rendi conto. Lei vuole sentirsi dire delle cose che tu non dici”

Alla fine lei gli chiede di ballare per mettere fine allo scontro e lui le corre incontro. Con il sorriso ballano insieme. Le anticipazioni della registrazione di ieri segnalano un altro caos nato tra Ida e Mario, concluso con una dichiarazione d’amore.

UeD: Ida e Gianni contro Cristina, che continua a stuzzicare

Si accende a Uomini e Donne un nuovo scontro tra Ida e Cristina Tenuta. Quest’ultima è convinta che, nelle puntate precedenti, Mario non abbia accettato di prende un caffè con lei perché non poteva e non perché non voleva. Maria De Filippi fa notare, difendendolo, che il corteggiatore non ha ballato neppure con Renata.

A detta di Tina e Ida, Mario se non fosse stato in questo contesto avrebbe ballato. Di questo ne è convinta anche Cristina, che si vanta di questo. Ida la attacca subito, facendo presente: “Tu fai la bravina con tutti! Sei finta, sei un’altra persona”. Intanto, De Filippi prende le difese di Mario:

“Tra Ida e Cristina sceglierebbe la prima. Ha detto solo che vuole evitare che lei si arrabbi, cosa c’è di strano in quello che ha detto? Ora sta qua seduto con la camicia di forza?! Ma dai”

Gianni Sperti si scaglia contro Cristina, sottolineando che il suo atteggiamento è stato poco carino nei confronti di Ida. Intanto, Maria continua a difendere il corteggiatore e decide di consigliare alla tronista di non sentirsi meno di nessuno:

“È un uomo che sa di piacere e su questo non ci vedo niente di male. Ida non hai niente in meno di Cristina, questo te lo devi mettere in testa!”

Invece, Cristina continua a sostenere che Mario la guardi in un certo modo. Lui smentisce categoricamente.