Maria De Filippi dà inizio a questa nuova puntata di Uomini e Donne con Gemma Galgani. Quest’ultima si sta conoscendo con Giuseppe, ma oggi decide di chiudere la conoscenza. Infatti, la dama torinese racconta di essere particolarmente coinvolta da questa brevissima frequentazione. Per questo motivo, ammette di non voler prendere in giro Giuseppe. Gemma è consapevole che andando avanti il cavaliere, che appare come un uomo molto sensibile, potrebbe soffrire parecchio.

“Non vorrei che tu avessi una situazione illusoria che potrebbe farti male”, spiega Gemma. A questo punto, Giuseppe confessa di aver deciso di partecipare al programma perché fuori non riesce a esprimersi, se non in amicizia. “Venendo qui mi sto un po’ aprendo. Le mie due relazioni passate sono nate perché sono stato corteggiato”, dichiara il cavaliere. Giuseppe non si ferma e chiede a Gemma se effettivamente da parte sua c’è l’intenzione di andare avanti.

Arriva qualche attacco da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari verso la Galgani, che alla fine con il sorriso chiude questa conoscenza. Ad animare i presenti a UeD ci pensa Carla Belotti, che siede inizialmente al centro studio con Gabriella. La dama, che aveva attirato l’attenzione su di sé con una sfuriata contro Biagio Di Maro.

Questa volta Carla sta conoscendo Claudio P., un nuovo volto del programma. Maria De Filippi racconta ai presenti che i due si sono visti nella hall dell’hotel dove ha soggiornato lei. Qui, invece, di pagare direttamente, il cavaliere avrebbe consegnato alla dama 20 euro. “Tra l’altro la cifra corrispondeva a meno di 20 euro”, spiega ancora la conduttrice. Carla così entra nel dettaglio di questa conoscenza.

“Io gli dico che non li voglio. Mi dice ‘dai che ti do i soldi e domani paghi’. Io gli dico ‘non c’è bisogno, domani pago io’. Spiego io perché: non è una persona galante. Se vuoi offrire vai al bar e paghi, è stato il gesto. Poi se hai voglia di conoscermi non vieni con una coppia di amici. Siamo andati a cena con loro e io mi sono pagata la mia parte. Non sono una donna che ha bisogno di farsi offrire, ma un minimo di galanteria almeno all’inizio. Poi non ti può dire ‘sei più bella di viso’?. Io sono rimasta male”

Nel frattempo, Carla ha scoperto che Claudio sta conoscendo anche Gabriella. La dama è andata avanti con il racconto scagliandosi contro la sua ‘collega’. In particolare, ha accusato Gabriella di aver scritto un messaggio a Claudio mentre si trovava insieme a lei. A questo punto, entra il cavaliere, che rivela la sua versione dei fatti.

Innanzitutto, Claudio spiega sulla questione dei 20 euro di averli consegnati a lei perché non c’era nessuno al bar e alla reception, in quanto era tardi. Detto ciò, il cavaliere ritiene che Carla si sia infastidita quando ha capito che sarebbe uscito anche con Gabriella. A detta sua, la dama mancherebbe di autostima, cosa che la farebbe reagire in questo modo in queste situazioni.

Dopo di che, racconta di aver deciso di portare durante una cena la sua coppia di amici, perché ci teneva che la conoscessero. “Hai continuato a rompere le scatole sul discorso Gabriella. A un certo momento non ce la facevano più”, racconta Claudio. Intanto, esce fuori che Carla sente ancora Biagio Di Maro.

Si va comunque avanti e Maria vuole sapere come stanno davvero le cose in questa conoscenza. Claudio ammette che fino a questo momento non aveva preferenze tra Carla e Gabriella. Crede che la prima non nutra stima nei suoi confronti. Lei, però, è convinta che Claudio non sia mai stato interessato davvero a lei. Ma la padrona di casa non capisce il motivo per cui lui avrebbe allora deciso di conoscerla.

Infatti, va considerato che Carla è stata la prima dama a cui Claudio ha lasciato il numero. Non solo, il cavaliere ha sottolineato di aver chiamato nei giorni precedenti alla dama, al contrario di ciò che dichiara lei. Anche quella stessa mattina l’avrebbe chiamata, senza ricevere risposta. Carla, però, smentisce e lascia perplessa Maria. “È tutto molto strano”, fa notare De Filippi di fronte a queste versioni differenti.

Uomini e Donne, Tina vs Elio: la Cipollari si scaglia di nuovo contro il cavaliere

Maria chiude il siparietto legato a Carla, dando la parola a Elio. Quest’ultimo ha dato vita a una sfuriata contro Tina Cipollari la scorsa settimana e oggi si ritrova di nuovo al centro della scena. Il cavaliere parla della sua conoscenza finita con Gabriella, per poi iniziare un nuovo scontro. Tina passa all’attacco, mentre Elio dichiara di aver studiato quanto accaduto nelle puntate precedenti.

In particolare, crede di aver sentito la Cipollari affermare: “Però guarda, è un bell’uomo”. L’opinionista smentisce il racconto e giura a Maria di non aver mai detto questo su Elio. Tina spiega che potrebbe averlo detto, ma su un altro cavaliere. “Ho sempre detto che è viscido”, continua l’opinionista alterata.

“Oggi sei tu che hai iniziato, lui non aveva detto niente”, fa presente invece Maria, rivolgendosi a Tina. Gianni prende le difese della sua collega, ritenendo che Elio le stia dando dell’ignorante. Il cavaliere perde la pazienza e inizia ad alzare il tono della voce, facendo notare di aver ricevuto forti offese da Tina nelle puntate precedenti.

In particolare, ricorda il momento in cui la Cipollari l’ha definito fallito. Maria, ridendo, fa presente che si stanno scaldando un po’ troppo ed Elio sembra ricomporsi. La situazione si fa più complicata quando Gianni, Tina e Armando fanno notare che sui social il cavaliere pubblicizza il suo lavoro. Per questo i due opinionisti hanno iniziato a pensare che Elio sia giunto nel programma solo per avere visibilità.