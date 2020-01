Uomini e Donne: Maria De Filippi mette alle strette Armando, poi il retroscena

Armando Incarnato, a Uomini e Donne ancora caos: nessuno crede al Cavaliere

Vi avevamo detto che Uomini e Donne avrebbe avuto come protagonista indiscusso Armando Incarnato, e infatti oggi non si è fatto altro che parlare di lui e di questa presunta relazione che intrattiene al di fuori della trasmissione. Vi diciamo sin da subito che le ultime anticipazioni su Uomini e Donne hanno chiarito almeno in parte la vicenda perché alla fine la donna in questione si è presentata e ha spiegato la storia di Armando. Oggi però non possiamo non segnalarvi che anche Maria De Filippi, in genere molto paziente con questioni così delicate, ha perso le staffe e ha messo Armando alle strette dopo aver parlato con Veronica Ursida.

Maria De Filippi spazientita con Veronica Ursida: cos’è successo

Ciò che Maria proprio non ha tollerato è che Veronica continuasse a star dietro ad Armando nonostante tutto: “Tutti ci possono cascare una volta – queste le parole della conduttrice di Canale 5 – ma la recidiva continuativa per tre mesi… Questa qua che starebbe con lui – è poi passata a parlare della ragazza con cui Armando starebbe – cosa fa nella vita? Tutti sanno ma nessuno ci mette la faccia!”. Il discorso fatto a Veronica in realtà sembrava essere più un discorso generico; è quello successivo che ha visto la conduttrice essere più drastica di quanto ci si aspettasse: perché se fanno delle segnalazioni nessuno si presenta? Perché dicono che lui è fidanzato al di fuori ma non vogliono venire in trasmissione? Gianni Sperti comunque si è mostrato sicuro di ciò che ha detto ieri e ha continuato con l’attacco a chi frequenta Incarnato: “Possibile che non vi rendiate conto che sta con un’altra donna?”, ha insistito.

Armando e Maria, il confronto dopo la polemica: la richiesta della conduttrice e il retroscena sull’arrivo a UeD

Dopo la sfilata di oggi, che ha visto vincere proprio Veronica, Armando è rientrato in studio e Maria ha affrontato la questione senza prenderla troppo per le lunghe: “Mentre tu eri fuori Barbara ha tirato fuori questa ragazza, Gianni anche, Veronica anche. Tu hai sempre detto – gli ha fatto poi notare – che con questa ragazza non hai nulla a che vedere, giusto? La redazione ha parlato con una persona che dice di essere amica di questa ragazza, e quest’amica dice che tu hai una storia con questa ma continua a dire che non viene. Siccome mi dicono che tu con questa ragazza hai rapporti di lavoro – ha aggiunto –, se puoi pregare questa ragazza di venire…”. Armando ha cercato di spiegare un po’ com’è la situazione e ha fatto notare che, visto quanto accaduto, è impossibile che abbia qualcun altro fuori; ha poi parlato anche del fatto che lui quando era fidanzato era stato contattato da UeD ma che ha sempre rifiutato: “Io ho deciso di far parte di Uomini e Donne dopo sei anni, e [prima] ho sempre risposto di essere fidanzato. Sono entrato a Uomini e Donne per chiudere definitivamente con quello che era il mio passato”.

Gianni Sperti e Tina Cipollari perplessi: perché Armando non ha mai denunciato?

Gianni e Tina a questo punto hanno continuato con l’attacco perché secondo loro qualcosa non torna: come mai c’è qualcuno che lo vuole screditare? E perché finora non ha mai denunciato chi mette in giro polemiche di questo tipo? L’impressione che abbiamo avuto è che Gianni e Tina pensassero che Armando abbia creato tutto questo per stare al centro dello studio. Alla fine comunque Incarnato ha detto che non ha mai denunciato nessuno perché delle accuse non gli è mai interessato nulla. “Se questa ragazza potesse venire – gli ha poi caldamente consigliato Maria – penso che possa finire l’accusa che lui crea situazioni ad arte…”. La prossima puntata chiarirà tutto, anche se dubitiamo che la polemica si spegnerà.