Uomini e Donne caos Armando, rapporti intimi e storia fuori: cosa succede ora

Armando Incarnato, caos a Uomini e Donne: le accuse

A Uomini e Donne le prossime saranno delle settimane intense per Armando Incarnato perché il Cavaliere finirà al centro di una serie di pettegolezzi che Gianni Sperti porterà in trasmissione. Si parlerà in particolar modo del fatto che lui sarebbe fidanzato fuori con una donna, e Gianni partirà da una serie di foto della casa di Armando che proprio questa donna posta continuamente sul profilo Instagram. Armando negherà tutto, come del resto oggi ha negato qualsiasi relazione fuori dalla trasmissione, ma alla fine non ne verrà fuori benissimo. Anche perché le accuse sono belle pesanti, e le liti altrettanto accese.

Armando e Veronica sono daccordo? Spuntano rapporti intimi

Oggi è stata Roberta Di Padua a discutere animatamente col Cavaliere di Uomini e Donne: si è partiti dal fatto che Armando aveva avuto dei rapporti con Veronica Ursida ma non aveva detto niente in pubblico perché quest’ultima voleva tutelarsi. “Permetti – così ha parlato Roberta – che io mi trattengo se tu dormi con una donna per due mesi e non lo dici?”. “Ma come mai Veronica non si ribella?”, hanno fatto notare sottolineando come fosse strano che la Ursida non si arrabbiasse nonostante avesse visto sbandierata la propria intimità ai quattro venti. Lei ha spiegato che anzitutto non è d’accordo con Armando, dato che non si vedono da un mese e mezzo, e che ha voluto tacere sui loro rapporti per il figlio: “Ho mio figlio che è adolescente – ha sottolineato – e non mi andava di raccontare queste cose”.

Gianni attacca: Armando fidanzato fuori? La risposta del Cavaliere dopo le foto

A criticare Armando è stato Gianni che ha lasciato per un attimo la questione “Veronica” e si è soffermato proprio sulle foto di questa ragazza: “C’è una donna che pubblica nelle storie angoli di casa di Armando che poi pubblica anche Armando”. “Le foto – ha spiegato Incarnato – sono del 2014. Le ho passate alla redazione”. La prossima settimana si scoprirà tutto su questa donna ma abbiamo comunque l’impressione che Armando dovrà fare di più per evitare ulteriori polemiche: lo scambio di accuse che c’è stato con Roberta oggi è stato pesantissimo.

Roberta scoppia in lacrime: la Dama era presa da Armando

Armando infatti a un certo punto ha detto che a provocarlo in un ristorante durante una cena è stata lei e non lui. Da queste dichiarazioni è scoppiato il putiferio e lo stesso Gianni ne ha chiesto l’allontanamento, finché Roberta, pur avendo ammesso senza problemi l’approccio con Armando, è scoppiata a piangere perché in fondo credeva in questa conoscenza. Lacrime, accuse pesanti, urla e chi più ne ha più ne metta hanno contrassegnato gran parte della puntata, con Armando che alla fine ha chiesto a Roberta di parlare fuori senza telecamere. Così è successo, il clima si è surriscaldato ancora e nelle prossime settimane succederà di peggio, con Armando che sarà invitato di nuovo da Gianni a lasciare lo studio.

Armando su Instagram: le parole prima della puntata del Trono Over di oggi

Intanto verso le 11 di stamattina Armando ha pubblicato una foto con tanto di commento su Instragram, in cui si paragona al dio Eros perché – scrive – “do amore a tutti ma resto sempre solo”. A noi risulta che nonostante tutto Veronica abbia voluto perdonarlo nell’ultima registrazione, quindi resterà da vedere se questo suo pensiero è uno dei soliti commenti postati sui social network oppure qualcosa che fa riferimento a episodi concreti della sua vita privata. Al momento il caos impera.