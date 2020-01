Uomini e Donne Armando, in studio c’è l’ex Jeanette: la verità sulla storia segreta

Armando Incarnato torna a Uomini e Donne con l’ex Jeanette: la verità del Cavaliere

Armando Incarnato è tornato a Uomini e Donne per dire la sua verità dopo le accuse di Gianni Sperti. Ve le ricordiamo brevemente: l’opinionista aveva portato in studio delle presunte prove del fatto che Armando fosse fidanzato fuori e finora non si è fatto altro che parlare di una cacciata del napoletano dalla trasmissione di Canale 5. Su Instagram il Cavaliere ha più volte detto che non è stato cacciato in realtà, e in puntata ha cercato di far valere le sue ragioni: ha portato l’ex Jeanette che ha spiegato la sua storia parlando di una donna con cui Armando è stato e che ha rischiato di perdere la vita; dopo questa storia è arrivata proprio Jeanette, con la quale però Armando non sta più insieme nonostante lei lavori ormai da tempo nella sua barberia. Le foto che Jeanette postava, in cui si vedeva la casa di Armando e che hanno fatto scoppiare la polemica, sembrano risalire tutte al 2014.

Uomini e Donne, Veronica Ursida contro Jeanette: c’entrano i social

La storia di Armando e Jeanette sembra non aver convinto i presenti che tra l’altro si sono scagliati in parte contro la ragazza; facciamo riferimento – stando almeno alle anticipazioni del Vicolo delle News – al fatto che Veronica Ursida ha attaccato Jeanette perché quest’ultima l’aveva criticata pesantemente via social solo perché stava conoscendo Armando. A un certo punto qualcuno farà notare che Jeanette appare troppo sicura di poter fare solo lei “certe cose” con lui. Alla fine comunque Veronica non insisterà troppo perché si dirà ancora innamorata di Armando e confesserà di voler continuare la frequentazione interrotta qualche tempo fa.

Veronica e Armando, la storia d’amore non è chiusa: lei è innamorata

Sarà Gianni a questo punto a chiedere a Veronica i suoi due smartphone perché riterrà impossibile che dopo quanto accaduto lei sia ancora interessata ad Armando; alla fine però non si scoprirà niente di che: gli smartphone non daranno modo all’opinionista di fare insinuazioni. Una puntata movimentatissima insomma che non vediamo l’ora di vedere. E voi, siete pronti?