Uomini e Donne, Armando Incarnato cacciato: Gianni Sperti scopre la compagna

Armando Incarnato protagonista delle ultime anticipazioni su Uomini e Donne

L’ultima registrazione di Uomini e Donne ci ha riservato parecchi colpi di scena, tra i quali spicca – stando a quanto si legge sul Vicolo delle News – l’abbandono di Armando Incarnato. O meglio la cacciata. Non possiamo sbilanciarci troppo sul futuro del Cavaliere a Uomini e Donne Over perché oggi ci sarà un’altra registrazione, e quindi tutto potrebbe cambiare; è indubbio però che la partecipazione di Armando a Uomini e Donne sia fortemente a rischio. Vediamo subito perché.

Armando non torna più a Uomini e Donne? Tante le incognite

Forse non lo ricordate bene perché ultimamente non abbiamo fatto altro che parlare di Juan Luis e Gemma Galgani ma dovreste sapere che Gianni Sperti ha sempre avuto la convinzione che Armando fosse fidanzato. Di qui tutta una serie di accuse che nel corso delle puntate hanno fatto scoppiare liti, polemiche e chi più ne ha più ne metta; questo fino a ieri, quando Gianni pare aver dimostrato a tutti che Armando si vede davvero con una fuori da molto tempo e che quindi stava prendendo in giro tutti. Subito le Dame che stava conoscendo si sono infervorate perché si sono sentite prese in giro. Correggeteci però se sbagliamo: i Cavalieri e le Dame degli Over non sono liberi di fare conoscenza al di fuori della trasmissione? Ad ogni modo il Vicolo non dà molte anticipazioni su questo scontro fra Gianni e Armando, e si limita a dire che Incarnato “è stato smascherato ed è stato invitato dall’opinionista a lasciare lo studio per sempre”.

UeD, le ultime anticipazioni su Armando e Barbara De Santi

Ricordiamo che Armando aveva iniziato a dare dimostrazione d’interesse nei confronti di Barbara De Santi che però ha sempre ammesso di vederlo come amico. Vogliamo capire adesso come si evolveranno le cose: Armando tornerà a Uomini e Donne per dare la sua versione dei fatti oppure il suo percorso è finito davvero? Restate con noi perché vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più!