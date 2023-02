Uomini e Donne, Maria-Biagio: ecco l’affondo prima della tempesta

Di nuovo Biagio Di Maro al centro studio a Uomini e Donne. Il cavaliere si è ritrovato ancora una volta a confrontarsi con Carla, la dama che ha iniziato a provare per lui un sentimento e che si è sentita delusa. Maria De Filippi ha raccontato che la donna si è rifiutata di uscire a cena con Biagio dopo la precedente registrazione. Dopo di che, è stata lei a ricercarlo, spinta dal suo sentimento. Ma Di Maro pare sia scomparso nel nulla e, nel frattempo, ha chiesto il numero di Gabriella.

La sfuriata di Carla ha attirato l’attenzione di tutti nelle passate puntate. Le anticipazioni fanno sapere che nel corso di una delle ultime registrazioni, Maria avrebbe mandato via Biagio. Per capire, quella in onda oggi è corrisponde alla registrazione precedente a questo momento. Biagio sui social network ha, in questi giorni, fatto sapere la sua versione: non è stato cacciato dalla conduttrice, ma è stato lui a decidere di andare via. Nella puntata di oggi, il cavaliere campano ha svelato i nuovi sviluppi della sua storia con Carla. “Tutte quelle cose mi hanno spaventato”, ha ammesso Biagio.

Nello studio di UeD, Carla ha ribadito che da parte di Di Maro ci sarebbero altri interessi. Voleva dimostrazioni da parte sua, che non sono arrivate. “Ho chiesto scusa a te e alla tua famiglia. Non mi hai risposto, neanche un grazie e niente”, ha raccontato la dama. A detta di Gianni Sperti, il cavaliere campano farebbe finta di non capire e che si contraddirebbe da solo: “Hai detto in puntata ‘voglio darti l’esclusiva’ e il giorno dopo chiedi il numero di Gabriella!”.

Biagio ha nuovamente affermato di essere spaventato dal comportamento di Carla: “Ho avuto paura a uscire di nuovo con te”. Tina Cipollari e Gianni si sono scagliati contro il cavaliere campano. In particolare, la prima ha dichiarato: “Ma si può avere paura a uscire con una donna? Sei ridicolo. Hai 54 anni? Sei ridotto male”. Maria De Filippi è intervenuta facendo notare che Biagio non si è fatto più sentire e non ha più risposto a Carla.

A fare il punto della situazione ci ha pensato la padrona di casa, che ha messo con le spalle al muro il cavaliere:

“Biagio tu hai detto alla redazione che secondo te lei avrebbe avuto ancora rapporti con l’ex fidanzato. Con questa giustificazione hai dato il numero a Clea. Ah no? Allora qui c’è un gruppo di mentitori. Parli con Clea alla macchinetta del caffe. Guarda caso i messaggi del suo ex sono sempre gli stessi, ma per te diventano importanti. Lei li legge spesso quando è con lui. Quindi per lei non c’è nulla di male. Questi messaggi diventano importanti dopo che lui parla con Clea. Chiama la redazione dicendo che forse lei ha ancora un rapporto con l’ex fidanzato. La reazione spropositata di Carla è successiva alla tua conoscenza con Clea, quindi non dire che è avvenuto prima”

Carla, però, è andata avanti con le sue lamentele dando della “cretin*” a Clea. Maria le ha chiesto di calmarsi e di non esagerare, facendole notare che in questo modo dà della “cretin*” anche a se stessa. “Sì certo, lo sono”, ha risposto la dama. La conduttrice crede che, a questo punto, Carla dovrebbe metterci una pietra sopra. Al contrario, Tina ha cercato di fomentarla, spronandola a scagliarsi ancora contro Biagio.

Maria ha concluso questo siparietto, chiedendo a entrambi di tornare a sedere ai loro posti. De Filippi ha continuato, però, a prendere in giro Biagio. “Attenzione perché può essere violenta lì vicino a voi”, ha affermato la conduttrice, rivolgendosi alle dame sedute vicino a Carla.

UeD: l’imitatore di Ricky Martin e le particolari esterne per Corvino e Campoli

Per Roberta Di Padua sono arrivati in studio due giovani cavalieri. Uno dei due si chiama Pierluigi. Quest’ultimo è un taxista, che lavora anche come imitatore di Ricky Martin. Si è aperto un siparietto per questo, in quanto Tina e Gianni hanno fatto notare che somiglia poco al famoso cantante. Pierluigi si è così esibito per mostrare cosa sa fare, lasciando tutti sorpresi. Infatti, la sua esibizione è piaciuta a tutti in studio.

“Senti Pierluigi ti chiamerò per il mio compleanno. Se ti vuoi togliere i pantaloni di rivediamo volentieri”, ha affermato subito la Cipollari. “Non me l’aspettavo”, ha invece dichiarato Gianni, il quale ha ammesso di essere rimasto sorpreso dalla sua bravura. Anche Maria si è subito complimentata con Pierluigi. Alla fine, Roberta ha annunciato di voler tenere entrambi i cavalieri.

Il colpo di scena l’ha regalato Lavinia Mauro. Quest’ultima non si è presentata in esterna, né con Alessio Corvino né con Alessio Campoli. Al suo posto, li ha attesi in una stanza con due poltrone la mamma della marchesina. La donna ha messo alla prova entrambi, con varie domande. In studio, Lavinia non ha trattenuto le risate per questi due esilaranti momenti.

In studio, per la tronista è arrivata una sorpresa: il padre le ha fatto arrivare nel programma un mazzo di fiori. Maria le ha fatto notare che ha due genitori che ci tengono molto a lei e che non è una cosa scontata questa. Lavinia ha poi spiegato perché ha preso la decisione di far fare ai due corteggiatori un’esterna così strana: