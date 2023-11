Uomini e Donne, Maria appagata: Armando asfalta Ida, Cristina out

Si torna alle origini a Uomini e Donne con Armando Incarnato e Ida Platano. Il cavaliere napoletano torna al centro della scena, con Maria De Filippi non più annoiata, ma curiosa di scoprire cosa prova Cristina Tenuta. Quest’ultima finisce al centro studio con Marco Viola al centro studio. La dama ammette di aver trascorso una bella serata con lui. Interviene Gianluca, il quale si scaglia contro Cristina. Esce fuori che alla fine Marco non ha mandato il suo numero a Barbara De Santi, che si era dichiarata interessata a lui. Ma ciò che interessa a Maria è: cosa pensa Cristina del ritorno di Armando Incarnato?

Alla conduttrice niente sfugge, tanto che afferma di aver notato l’espressione della Tenuta quando il cavaliere napoletano ha fatto il suo ingresso in studio. Senza nascondersi, Cristina confessa: “Sì, mi piace ancora. Stasera uscirei con Armando”. Lo studio esplode con Gianni Sperti che con un “ciao Marco” fa il gesto delle corna. Alla fine, Tenuta dice che ballerebbe con Armando. Ormai è chiaro a tutti che la dama sia interessata davvero tanto a Incarnato e ciò si era percepito già durante la passata edizione.

Armando a UeD, però, sembra per nulla disposto a darle l’opportunità di frequentarlo davvero. Racconta in studio che questa estate Cristina l’ha contattato e l’ha chiamato con l numero anonimo. Tenuta ribatte, facendo presente che anche lui ha fatto lo stesso. Ma oggi Incarnato resta fermo nella sua posizione vedendola uscire con Marco Viola:

Tu eri disposta a uscire dal programma per me. Stai per tre mesi in Calabria e sai che sono anche io lì. Io sono un ragazzo che sono stato quattro mesi seduto su una sedia perché non ero interessato a nessuno. Tu sai già che ti interessa un altro perché esci con lui? Da casa ho voluto vedere cosa facevi

A questo punto, interviene Ida Platano, la quale ritiene che Cristina sia uscita ‘tanto per’ con Marco. Oltre questo, consiglia al suo amico Armando di non frenarsi così: “Non le dai neanche una possibilità. Le metti i paletti, doveva starsene ferma qui ad aspettarti?”. Inaspettatamente, Incarnato si scaglia contro Ida: “Ma tu stai facendo l’opinionista o la tronista?”.

Va detto che proprio da Armando questo attacco è inaspettato. Non solo perché con la Platano ha una grande amicizia, ma anche perché lui è il primo in studio a essere sempre intervenuto sulle conoscenze degli altri protagonisti, persino quelli del Trono Classico. L’unica cosa che Ida riesce a fare è ridere, poi sembra aver incassato l’attacco, tanto che ne resta in silenzio.

“Da una parte volevo che venisse dall’altra no. Tu poi sei diverso da come sei al telefono”, continua Cristina. Maria De Filippi non si ferma, sebbene l’attenzione si sposti su Barbara De Santi e il suo interesse per Marco. La conduttrice chiede a Tenuta cosa farebbe se Armando accettasse di uscire con lei quella stessa sera, chiuderebbe con Viola?

Ebbene Cristina continua a non nascondersi, tanto che dichiara che sarebbe disposta a chiudere la conoscenza con Marco per uscire con Armando. Quest’ultimo si rifiuta di ballare con lei e appare infastidito, anziché felice, delle sue risposte. Così alla fine Cristina chiede a Marco di ballare. Viola accetta sorridente e soddisfatto, deludendo Barbara.

La De Santi, molto interessata a conoscere Marco dopo la famosa sfilata, crede che lui prenderà una bella batosta con Cristina. Durante il ballo, Barbara se ne resta seduta al suo posto e inizia a piangere. La sua reazione non passa inosservata e Maria le consiglia di andare avanti. Anche Alessio Pili Stella le fa notare che dovrebbe pensare ad avviare altre conoscenze, in quanto sta passando come quella che elemosina attenzioni.

Marco cerca in tutti i modi di farle capire che sa già che da parte sua la conoscenza non andrebbe avanti per molto. Proprio perché non vuole farla soffrire, Viola continua a declinare l’invito di Barbara di uscire insieme. De Santi, però, non se ne fa proprio una ragione, in quanto crede che Marco non la conosca abbastanza per prendere questa decisione e che lei vorrebbe solo condividere una cena.