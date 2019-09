Uomini e Donne, Marco e Beatrice: terzo figlio e proposta di matrimonio

Matrimonio Beatrice-Marco di Uomini e Donne: quando ci sarà?

Beatrice e Marco si sposeranno presto? La ragazza vorrebbe realizzare il suo sogno di andare all’altare e questa volta ha confessato che il suo fidanzato ci sta lavorando su: se, qualche tempo fa, sembrava lontana la possibilità di diventare marito e moglie, adesso c’è una speranza in più. Tramite alcune risposte alle domande dei suoi follower di Instagram, Beatrice Valli ha spiegato meglio qual è il suo rapporto con Marco Fantini, se le ha fatto una proposta di matrimonio in segreto e se arriverà presto un terzo figlio, dopo Ale e Bubi.

Desiderio di matrimonio per Beatrice, Marco ci sta lavorando

Dopo le foto inedite e la bellissima dedica a Venezia, Beatrice di Uomini e Donne ha parlato del suo futuro matrimonio (che comunque prima o poi ci sarà): “Abbiamo sempre detto che ovviamente si scherza tra di noi. Ne abbiamo parlato davvero poche volte e scherziamo tra di noi tutto il giorno. Poi certamente tutte noi donne desideriamo sposarci una volta nella vita e quindi cerco di ricordargli qualche volta tutto ciò”. Ma Marco Fantini comunque si sta impegnando: “Ci sta lavorando da tanto tempo”.

Terzo figlio in arrivo? Beatrice Valli spiega tutto

A chi le ha chiesto se bisogna lanciare un hashtag per fare in modo che Marco possa prendere quanto prima come sua sposa Beatrice, quest’ultima ha detto: “Per me da oggi dobbiamo fare tutte finta di nulla e vediamo quanto tempo passerà ancora! Per me il Marchini ci stupirà tutte”. Ha poi parlato del legame del fidanzato con Ale (assente al Festival del Cinema per un motivo preciso): “Credo sia un rapporto speciale, ma allo stesso tempo delicato. Non devo dire a nessuno il rapporto che hanno e non devo e non sono obbligata a spiegare che legame hanno costruito. Ma credo che dalle foto, stories e dalla nostra vita quotidiana, si vede quanto Marco ami Alessandro e viceversa”. E il terzo figlio? La risposta di Beatrice è stata una sola: “sì”… magari dopo il matrimonio!