Uomini e Donne gossip, Marco e Beatrice foto inedite Venezia e dedica

Venezia 76, il sogno a occhi aperti di Marco e Beatrice: le ultime novità

Beatrice e Marco di Uomini e Donne sono stati senza dubbio tra le coppie più chiacchierate di questo Festival di Venezia. Si è parlato dei loro look, di quello che hanno confessato ai fan su Instagram e anche di alcuni particolari che non sono sfuggiti ai più attenti. Una coppia, questa, che ha destato sempre interesse e che sicuramente, in futuro, riscuoterà ancora tanto successo: Marco Fantini e Beatrice Valli sono entrati nel cuore dei telespettatori di U&D e da lì non si schioderanno. La ricetta è semplice per conquistare il pubblico del dating show: costruire una storia d’amore basata su fondamenta profonde. Cosa che – purtroppo – diventa sempre più rara.

Foto Marco e Beatrice al Festival di Venezia: la ragazza mostra davvero tutto

Dopo le confessioni di un Andrea Dal Corso molto arrabbiato, ora abbiamo potuto vedere delle foto inedite di Marco e Beatrice al Festival del Cinema (le troverete più in basso) commentate così dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Sarà sempre un noi. Alcune foto inedite di Venezia 76”. Scatti che hanno fatto impazzire i loro follower e dai quali emerge tutto il loro amore, che non ha fatto altro che crescere durante i loro anni di fidanzamento (no, non si sono sposati) e che è stato reso ancora più forte dalla nascita di Bubi.

Cosa c’entra Belen Rodriguez con l’abito di Beatrice?

Beatrice Valli ha confessato che ha dovuto fare delle modifiche al proprio vestito e ha tirato in ballo Belen Rodriguez: “Ebbene sì, ho cucito il vestito perché lo spacco mi sembrava troppo aperto e per non fare Belen con la farfallina (scherzo ovviamente) ho preferito chiuderlo un po’”. Nilufar Addati, invece, ha spiegato che si è sentita molto imbarazzata… Cos’altro salterà fuori?