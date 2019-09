Uomini e Donne, Andrea Dal Corso sfogo dopo Venezia: “Ecco gli italiani!”

Andrea Dal Corso non ci sta e pubblica un lungo messaggio contro chi l’ha criticato: lo sfogo dopo il Festival di Venezia

Andrea Dal Corso non è riuscito a trattenersi. Durante il Festival di Venezia 2019, oltre ad aver ricevuto vagonate e vagonate di complimenti, è stato bersagliato da coloro che hanno sempre la bocca aperta per sputare il proprio veleno. In questi giorni sono stati instancabili e Andrea di Uomini e Donne ha voluto scrivere un messaggio proprio a loro. Aiuterà a riflettere? In questi giorni se ne sono dette di tutti i colori sugli ex personaggi di U&D, qualcuno – sentitosi tirato in causa – è intervenuto chiarendo la propria posizione, qualcun altro ha preferito rimanere in silenzio per non sciupare il magico momento vissuto. Andrea ha deciso di scrivere un lungo post pubblicato come storia di Instagram.

Uomini e Donne news, Andrea fa un’importante precisazione

Se Teresa Langella ha scritto a Maria De Filippi, Andrea Dal Corso ai suoi detrattori: “Prima del buongiorno di oggi, mi va di spendere due parole per tutte quelle persone che non commentano manco sotto tortura qualsiasi mio post dove condivido sorrisi di bambini, momenti magici in Oriente sulla via della Seta, domande sull’amore e sulla profondità d’animo, spunti motivazionali per aiutarci l’uno con l’altra ogni giorno per affrontare il rispettivo quotidiano”.

L’affondo di Andrea Dal Corso

Non gli piace assolutamente l’atteggiamento di alcuni suoi follower: “Però poi, non appena scorgono possibilità di critica, offesa, insulto, oddio, sono sempre in prima linea! Ecco a voi gli italiani, signore e signori, un popolo che vive nelle critiche e nel denigrar il prossimo come mero appagamento dell’ego e del proprio benessere psico-fisico. Quanta tristezza!”. Anche Karina Cascella ha criticato alcuni personaggi del red carpet, ma probabilmente non si riferiva a lui. Il rimedio per sconfiggere la cattiveria della gente? Per Andrea è solo uno: “Donate amore: è il vero primo appagamento dell’anima”.