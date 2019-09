UeD Teresa Langella scrive a Maria De Filippi” “Stavolta mi è andata bene”

View this post on Instagram

Ho portato su quel tappeto rosso una ragazza di periferia,vestita di Umilta’ e tanta Gratitudine. Insieme a me e’ come se ci fosse stata la Sig.Maria e l’intera redazione,che mentre percorrevo i primi passi mi guardavano con facce sorridenti,non lo so ma per un attimo li ho immaginati tutti lì,forse perché sta volta era andata bene e qualche fotografo in più ha voluto immortalare anche il momento😊 Niente,non me l’aspettavo e nemmeno pensavo di meritarlo,ma sono FELICE FELICE FELICE e tutto questo voglio dedicarlo anche e soprattutto a VOI,il mio MERAVIGLIOSO PUBBLICO ❤️ @valentinalirussi Ti voglio bene. E Grazie per avermi fatto sentire una principessa Dress: @tarikedizofficial @ateliercarol Hair by @wellaprofessionals_italia @la_femme_professionnel #AskForWella Make Up by @meryon_ #venezia76 #venicefilmfestival #ONORATA