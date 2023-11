Uomini e Donne, Marcello annienta Cristina. La frecciata di Maria

La puntata di Uomini e Donne del 13 novembre 2023, inizia con Jasnaa e Marcello Messina al centro studio. La dama si ritrova a discutere con Marco S, il quale la accusa di essersi comportata molto male. Precisamente è convinto che Jasnaa fosse davvero coinvolta durante la conoscenza e, invece, poi l’ha trovata al centro studio molto presa di Marcello. La dama sottolinea che in realtà non era coinvolta sentimentalmente.

“Sei noioso fai la vittima”, afferma Jasnaa furiosa. Subito dopo, però, si accende uno scontro tra Marcello e Cristina Tenuta. Il cavaliere asfalta la dama e riceve gli applausi del pubblico, ancora una volta. Marcello fa notare che qualche giorno prima Cristina gli aveva consigliato di stare attento e di non fidarsi. Oggi Tenuta spiega che parlava in generale e non proprio di Jasnaa. A questo punto, Marcello dà vita a una sfuriata, lasciando Cristina senza parole:

“Io vivo, faccio come voi? Sto li fermo? Mi faccio venire il blocco? Al massimo piango, ma chi se ne frega. Voglio godermi la vita. Per capire la persona che ho davanti devo vivermela”

Così Marcello a Uomini e Donne annienta in pochi secondi Cristina, che a breve il pubblico rivedrà discutere con Armando Incarnato!

Maria De Filippi nota che sono presenti nel parterre due nuovi cavalieri: Edoardo e Vito. Il primo attira l’attenzione di Gemma Galgani e la conduttrice lancia la sua frecciata: “Non so se è un bene o un male, te lo dico”. Edoardo, però, sembra interessato ad altre donne: “Ma non possiamo mettere Tina nel parterre. Secondo me Roberta è come era Tina anni fa. Gemma? Un onore e un piacere. Non lo so, fatemi ambientare”.

Dopo questo blocco, Maria fa sapere a Tina e Gianni che Maurizio ed Elena, dopo la scoppiettante uscita dal programma, sono andati via in auto insieme. La puntata va avanti con Angelica, che estasiata racconta che la sua conoscenza con Alessio sta procedendo nel migliore dei modi. Anche la frequentazione tra Gianluca ed Emanuela ha preso una svolta positiva.

Uomini e Donne Brando e Cristian, nuove tensioni: Raffaella vs Beatriz

Momento Trono Classico: Cristian siede al centro studio e ha un confronto con Virginia. Quest’ultima in lacrime ammette di essere rimasta male perché lui ha preferito uscire in esterna con Valentina. Maria De Filippi fa notare che la corteggiatrice è davvero molto presa dal tronista e appare soddisfatta per questo.

Intanto, dalla postazione delle corteggiatrici Valeria si lascia andare a una sfuriata, in quanto ormai da tempo non esce in esterna con Cristian. Mentre i due discutono ecco che Virginia conferma la sua decisione iniziale e lascia lo studio, dopo aver salutato il tronista, che le anticipa che non la lascerà andare via.

Arriva il turno di Brando, il quale è uscito in esterna con Beatriz. Trascorrono momenti divertenti insieme e tra loro scatta anche un bacio. Dopo essersi salutati, la corteggiatrice torna indietro e chiede al tronista di non illuderla. In studio, Cristian ammette che ci sono un po’ di cose di Beatriz che non gli piacciono.

Innanzitutto, è infastidito dal fatto che lei è tornata indietro per dargli quel messaggio e anche da altro: “Ha anche comportamenti da bambina, fa le vocine”. Tale considerazione diverte molto Maria De Filippi, che più volte lo punzecchia su questo. Brando è uscito anche con Raffaella. Tra loro è scattato un lungo bacio passionale e oggi si accendono le tensioni in studio.

Infatti, le due corteggiatrici si lasciano andare a una furiosa lite. “C’è una sottile lite tra l’avere carattere all’essere maleducata. Passi dalla parte del torto. Tu non sei così”, afferma Brando rivolgendosi a Raffaella.