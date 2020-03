Uomini e Donne, Mara e Luigi insieme? La Fasone svela ora la verità

Uomini e Donne, Mara Fasone parla finalmente del suo rapporto con Luigi Mastroianni

Da qualche settimana i fan di Uomini e Donne hanno notato una certa vicinanza tra Mara Fasone e Luigi Mastroianni. Ma cosa sta accadendo realmente tra loro? A parlarne oggi e a svelare, dunque, la verità ci pensa proprio l’ex tronista siciliana. In una nuova intervista sul Magazine del programma, Mara spiega finalmente che tipo di rapporto c’è tra lei e Luigi. I due sono stati beccati insieme durante un pranzo, lo scorso 18 febbraio. Alcuni fan hanno notato vari dettagli, attraverso le Stories di Instagram di entrambi, che andavano appunto a provare la loro vicinanza. Nessuno dei due, fino ad ora, aveva scelto di rispondere esplicitamente al gossip. Ebbene la Fasone si svela in questa nuova intervista e ovviamente non può parlare del suo attuale rapporto con il Mastroianni. Non solo, Mara fa anche qualche rivelazione su Teresa Langella, con cui si è spesso scontrata nel programma di Maria De Filippi. Le due si sono lasciate anche andare, recentemente, a piccoli scontri sui social.

“Al momento tra me e Luigi è in corso una conoscenza che non so, ad oggi, a cosa potrà portare. Ma a differenza di quello che si mormora, è tutto nato in tempi recenti”, rivela Mara sul suo attuale rapporto con il Mastroianni. Ricordiamo che da qualche mese l’ex tronista siciliano ha messo fine alla sua relazione con Irene Capuano. Proprio l’ex corteggiatrice è intervenuta, settimane fa, sulla questione. Intanto, la Fasone sembra dunque confermare una frequentazione con Luigi. “La realtà è che su Luigi ho lo stesso pensiero positivo che avevo all’interno del programma, però al momento non è successo ancora nulla di cui parlare”, precisa la Fasone nella sua intervista. L’ex tronista siciliana afferma che potrebbe cambiare le idee che ha su Luigi e stessa cosa vale per quest’ultimo. Questo è il motivo per cui nessuno dei due, in queste settimane, ha risposto ai gossip.

Uomini e Donne, Mara Fasone e la lite con Teresa Langella: l’ex tronista si svela

“Nella vita non mi creo alcuna aspettativa, perciò sto vivendo tutto seguendo la scia degli eventi”, prosegue Mara sulla questione legata alla conoscenza con Luigi. Non solo, la Fasone conclude: “Era un semplice pranzo tra amici che hanno voglia di scambiarsi due chiacchiere. […] È assurdo il modo in cui certe persone siano andate a caccia di dettagli, pensando di dover risolvere grandi misteri.” Dopo di che, Mara ci tiene a precisare di non avere nulla di personale contro Teresa Langella. Ammette di non riuscire ancora a capire il motivo per cui si accanisse contro di lei durante la loro esperienza a Uomini e Donne. “Quando l’ho vista viaggiare in prima classe in aereo, però, ho voluto sottolineare quanto fosse stata incoerente nel massacrarmi per poi fare di peggio. Purtroppo tra noi non c’è mai stato un chiarimento”, dichiara Mara sulla loro recente lite sui social.

Mara Fasone pronta a partecipare a un reality: nei suoi sogni c’è L’Isola dei Famosi

Tornerebbe sul trono del noto programma? La sua esperienza al Trono Classico non è terminata nel migliore dei modi, ma oggi intende prima pensare alla conoscenza con Luigi. La Fasone, nella sua nuova intervista, specifica però che prenderebbe parte a un reality, come L’Isola dei Famosi: “Mi piacerebbe mettermi alla prova e poter far conoscere alle persone anche un’altra parte di me. Chissà… incrociamo le dita!”