Uomini e Donne Teresa Langella e Mara Fasone, è scontro: “Se parlo ti fai male”

Uomini e Donne, Teresa Langella non rimane in silenzio dopo l’attacco di Mara Fasone: cosa sta succedendo tra le ex troniste

Nelle ultime ore, Instagram è diventato terreno di scontro tra due ex troniste di Uomini e Donne: Teresa Langella e Mara Fasone. Le due non si sono mai prese durante le poche settimane che hanno trascorso sul trono una accanto all’altra, prima che Mara decidesse di abbandonare il programma. Se ne sono dette di tutti i colori, in ogni puntata c’è stato uno scontro e oggi, a distanza di un anno e più, lo scontro si è riacceso. Tutto è partito da un attacco di Mara Fasone a Teresa a causa di alcune critiche ricevute dalla seconda. Teresa e Andrea Dal Corso sono volati alle Maldive in prima classe, postando foto e video sui social e attirando critiche e cattiverie. Dal Corso ha spiegato di aver insistito molto per prenotare un volo in prima classe perché ha sempre avuto questo desiderio, e la fidanzata ha deciso di accontentarlo.

UeD, Mara Fasone attacca Teresa Langella: il messaggio su Instagram

Al coro di critiche contro Teresa Langella si è unita ieri sera anche Mara Fasone: “Eh sì, il karma ragazzi esiste… Ed ancora non hai visto niente Teresina. Vai a riguardare tutte le tue incoerenze e falsità compreso di lacrime finte e cattiveria gratuita che hai sparso dentro il programma di Uomini e Donne. Ciò che semini raccogli, prosciuttina”. Questo ha scritto l’ex tronista tra le sue stories di Instagram, terminando con un “prosciuttina” che è già storia. Teresa avrebbe mai potuto ignorare queste parole e porgere l’altra guancia? Ovviamente no, infatti stamattina è arrivata la sua risposta, sempre tramite Instagram.

Teresa Langella risponde a Mara Fasone: “Brilla da sola, che se parlo ti fai male”

Tra le stories, Teresa ha postato questo messaggio in risposta a Mara: “C’è chi le vacanze (fosse solo questo), le bollette, la casa, le spese condominiali, prossima volta ti faccio l’elenco, se le paga da sola, e chi spera che qualche agenzia che da quasi un anno a questa parte supplica, accetti per darle lavoro”. E ha terminato così: “Prova a brillare da sola babe #cheseparlotifaimale”. Mara seguirà il consiglio oppure alimenterà ulteriormente lo scontro social?