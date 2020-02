UeD, Luigi Mastroianni e Mara Fasone insieme? Nuovi indizi, Irene sbotta

Luigi Mastroianni e Mara Fasone stanno insieme davvero? Spuntano nuovi indizi dopo il gossip

Qualche ora fa sono spuntati nuovi indizi su Luigi Mastroianni e Mara Fasone insieme. I due stanno cercando di nascondersi in ogni modo possibile, Luigi ha anche negato di essere fidanzato con l’ex tronista qualche giorno fa. Aveva risposto a una domanda su Instagram facendo dell’ironia, dicendo che è stato associato a diversi nomi nel mondo del gossip. Ma oggi ci sono nuovi indizi sui due, che non sono stati attentissimi a nascondersi… Luigi e Mara pare fossero insieme a pranzo oggi, ma non erano da soli. Insieme a lui c’era un altro ragazzo. Usiamo il condizionale perché nel video di Mastroianni non si vede chiaramente Mara, perché lui non ha inquadrato la ragazza seduta accanto a lui, ma un particolare non è sfuggito ai più attenti.

Uomini e Donne, Luigi Mastroianni e Mara Fasone a pranzo insieme? Un dettaglio li tradisce

Nel video di Luigi si intravede la camicetta della ragazza, che è la stessa indossata da Mara in una foto pubblicata tra le storie di Instagram poche ore dopo! Coincidenze? La ragazza a pranzo con Luigi ha gli stessi gusti della Fasone in fatto di abbigliamento e moda? Oppure era proprio Mara e il dettaglio della camicetta li ha traditi? Rimaniamo in attesa di conferme o smentite, intanto i fan di Uomini e Donne sono subito corsi a raccontare tutto a Irene Capuano, ex fidanzata di Luigi. I due non stanno insieme da mesi ormai, ma i fan non smettono di fare soffiate e segnalazioni. Pare infatti che i nuovi indizi su Luigi e Mara insieme siano arrivati sotto gli occhi di Irene, che ha sbottato su Instagram.

Irene Capuano parla dopo le nuove segnalazioni su Luigi Mastroianni e Mara Fasone: lo sfogo

In una storia, Irene ha scritto: “Volevo dire due cose… Ho mille messaggi con tanto di tag in situazioni dove io non c’entro niente e dove neanche voglio sapere nulla! Ognuno è libero di scegliere nella propria vita”. Poi ha invitato tutti ad andare avanti: “Io sono andata avanti da mesi, voi cercate di farlo insieme a me! Non voglio sapere nulla e soprattutto sentire nulla. La vita è una e va goduta!”. Non è la prima volta che intervene sui gossip su Luigi, questa volta i fan le daranno ascolto?