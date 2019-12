UeD, Luigi Mastroianni e Alessia Messina insieme? La reazione di Irene

Luigi Mastroianni e Alessia Messina stanno insieme? Il gossip sui due ex Uomini e Donne

Luigi Mastroianni e Alessia Messina stanno insieme? Il gossip del momento riguarda proprio questi due ex protagonisti di Uomini e Donne. Lui è stato prima corteggiatore di Sara Affi Fella e poi tronisti, come molti ricorderanno visto che è storia recente. Alessia invece è stata al Trono Classico qualche anno fa, come corteggiatrice di Amedeo Andreozzi. Entrambi sono stati e sono molto amati dal pubblico e potrebbero, chissà, presto diventare una coppia. Non c’è nulla di ufficiale, ma pare siano stati avvistati insieme ieri sera a Roma. Effettivamente l’ex corteggiatrice ieri sera si trovava proprio nella Capitale, come dimostrano le sue stories su Instagram. Luigi stamattina è ripartito da Ciampino, dunque è facile immaginare che anche lui fosse a Roma ieri.

Uomini e Donne, flirt in corso tra Luigi Mastroianni e Alessia Messina? Gli indizi

Prove del fatto che siano fidanzati pare non ce ne siano, anche se Alessia stava palesemente aspettando qualcuno a Roma. “Mentre aspetto chi non arriva mai”, ha detto nelle sue stories appena arrivata nella città eterna. E poi le sue stories erano piene di cuori rossi, per cui molti hanno pensato che fosse diretta a Roma per incontrare qualcuno di molto speciale. Tra i commenti all’ultimo post su Instagram dell’ex tronista, inoltre, c’è chi ha scritto che Luigi e Alessia Messina sono stati visti insieme in un hotel di Roma. Così come c’è chi, ad Alessia, ha domandato se è vero che sta insieme a Luigi. Nessun commento da parte dei due al momento, ma invece a parlare è stata Irene Capuano, ex fidanzata di Luigi.

Luigi Mastroianni insieme ad Alessia Messina? Il commento di Irene Capuano

Con dei video tra le stories su Instagram, Irene ha commentato così l’ultimo gossip su Luigi Mastroianni: “Volevo dirvi una cosa, se vedete me felice e tranquilla su alcune cose che vedo anch’io, non solamente voi, state tranquille. L’importante è che stia bene io. Poi ognuno è libero di rifarsi la propria vita in qualsiasi modo e soprattutto con chi vuole. Quindi state tranquillissime, se Irenuccia sta bene… sti cavoli”. Che sia stato anche un invito anche a non lanciare accuse e non manifestare odio verso l’ex tronista?