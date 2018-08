Uomini e Donne oggi, Luigi tronista: la frecciatina di Nicola Panico

Uomini e Donne oggi: Nicola Panico torna a parlare di Luigi Mastroianni

Dopo aver avuto finalmente la certezza e l’ufficialità che Luigi Mastroianni siederà sul trono di Uomini e Donne ecco che, puntualmente, arrivano le prime reazioni. L’ultima, in ordine cronologico, riguarda Nicola Panico. L’ex fidanzato di Sara, infatti, proprio negli ultimi minuti, sotto una foto di Luigi postata da Isa e Chia, commenta ironicamente: “Cavolo me lo potevate dire prima che era tutta una recita! Non stavo cosi male quei mesi.” Pensiero accompagnato da due faccine che se la ridono a crepapelle. Insomma, una sorta di presa in giro quella di Nicola. Da questa, Panico non fa altro che lasciar trapelare una chiara sensazione di vittoria per il modo in cui il bel siciliano sia stato smascherato. Timido, buono, silenzioso, tranquillo, e poi? E poi..il trono!

Ricordiamo che, oltre a Luigi, sul trono ci sarà pure Lorenzo Riccardi, altro rivale di Nicola Panico. Cosa penserà il napoletano di coloro i quali sono rimasti per sei lunghi mesi alla corte della sua ex ragazza? Ecco, se il pensiero su Luigi non si è fatto attendere ed è arrivato in maniera abbastanza chiara, commenti o opinioni sul nuovo ruolo di Riccardi ancora niente. Al momento Nicola si astiene dal commentare anche Lorenzo. Chissà che non lo faccia stasera stessa, quando sul web spopoleranno le primissime anticipazioni della registrazione del Trono Classico.

Il trono di Sara ha segnato la svolta di tutti

Un percorso, quello dello scorso anno della Affi Fella, che ha completamente capovolto la vita di tutti i diretti interessanti. Prima Sara, da fidanzata a single, poi Luigi e Lorenzo, da corteggiatori a tronisti e, anche Nicola che, tra una battuta e l’altra è sempre riuscito a mettersi in mezzo ad ogni situazione. Cosa avrà da dire, invece, Sara sui suoi ex fidanzati?