Uomini e Donne: Luigi Mastroianni presenta la nuova fidanzata Anna

Lei è Anna. Qualcuno già qualche mese fa aveva intuito, ma ho preferito non rispondere e svagare su l’argomento. Ho preferito non esporla per proteggerla da un mondo social di cui faccio parte, ma che a lei non interessa. Forse per questo mi prenderò qualche insulto da parte sua (troppo riservata ????), ma oggi ero particolarmente fiero di lei e tanto felice per lei… e ci tenevo a dirlo a tutti voi. Sono felice e c’ho fatto caso. A mille traguardi come questi…ma insieme. Ti amo.