Uomini e Donne News, Luigi Mastroianni fa sul serio con la nuova fiamma

Il cuore di Luigi Mastroianni è tornato a battere. Chiusa da mesi la relazione con Irene Capuano (fu scelta al termine del percorso nel dating show di Canale 5), l’ex tronista di Uomini e Donne ha mantenuto un profilo basso, cercando di cancellare le orme della sua vita privata agli occhi dei curiosi. Il gossip però ne ha comunque scovate alcune che portano a una bionda avvenente dal viso angelico. La ragazza in questione sembra che abbia allacciato da qualche settimana una relazione con il bel siciliano. La cronaca rosa aveva sorpreso i due in atteggiamenti alquanto intimi a fine giugno. Ora emergono altri dettagli che spingono a credere che stia per essere imbastito un importante rapporto sentimentale. A riferire gli ultimi aggiornamenti è stato Il Vicolo delle News, portale esperto di retroscena relativi ai personaggi del programma Mediaset condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne News: Luigi e la bionda, altri dettagli. La storia si fa seria

Luigi, in una recente serata in cui si è esibito in un locale, come spesso accade, è stato accompagnato dal fratello Salvo, a cui è legatissimo. E dalle foto dell’evento si vede chiaramente come la ragazza bionda che ultimamente è stata avvistata con Mastroianni abbracci Salvo, lo coccoli e si diverta con lui. Insomma, è palese che la giovane con il fratello dell’ex tronista abbia un legame molto confidenziale. Ed è qui che casca l’asino: se ha una simile conoscenza di Salvo è praticamente certo che per Luigi lei sia una persona piuttosto importante. Ed è assai probabile che la ragazza è già stata presentata alla famiglia Mastroianni. Dunque la relazione sarebbe decollata.

Uomini e Donne News, Luigi e Irene: i rapporti oggi

Ad avere un nuovo partner sentimentale è anche Irene Capuano. Come Luigi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voltato definitivamente pagina dopo il naufragio d’amore che l’ha vista protagonista proprio con Mastroianni. Da diverse settimane la giovane è felice al fianco di Christian. Per quel che invece riguarda i rapporti attuali tra ex, ci ha pensato Luigi a spiegare nel dettaglio la situazione: con la Capuano c’è ancora stima e affetto, ma non la passione.