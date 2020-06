UeD Luigi e Irene: ritorno di fiamma? Interviene lui, il rapporto oggi

Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati da più di qualche mese oramai, eppure i fan ancora non riescono a rassegnarsi. Sarà che i due si sono lasciati in ottimi rapporti e non si sono fatti la guerra sui social network, sarà che si sono rivisti anche di recente ma c’è chi vede reale la possibilità di un ritorno di fiamma. E più di qualcuno ha iniziato a pensare che qualcosa stesse bollendo in pentola tra i due ex di Uomini e Donne, ma sarà così? Dopo l’apertura delle regioni infatti Irene e Luigi sono capitati nello stesso posto. Le amicizie in comune hanno fatto sì che i due si rincontrassero probabilmente, oppure un legame che non si spezzerà mai. Irene infatti si è molto affezionata a Salvo, il fratello di Luigi, e tra i due ex cognati è nato un bellissimo rapporto. Irene e Salvo si sentono spesso, come racconta su Instagram la Capuano, e quindi ogni occasione è buona per rivedersi.

Luigi Mastroianni parla di Irene Capuano: il ritorno di fiamma è possibile?

Salvo è sempre insieme a Luigi, per cui dove è lui è anche l’ex tronista. Per questo per Luigi è facile rivedere Irene in qualche occasione anche adesso che non stanno più insieme e pare non sia affatto un problema. Né per lui né per lei. Ma si sa come vanno queste cose: appena due ex vengono avvistati nello stesso posto subito si parla di ritorno di fiamma. Ed è per questo che i fan vogliono vederci chiaro e pongono la domanda ai diretti interessati, grazie a Instagram. In queste ore c’è stato chi ha chiesto a Luigi, infatti, se pensa a Irene qualche volta e se potrebbe esserci un ritorno di fiamma. La risposta di Luigi è stata abbastanza chiara ed eloquente. L’ex tronista è consapevole del fatto che i più curiosi facciano questo tipo di domanda e lo ritiene anche giusto. Luigi ha scritto che lui e Irene si sono amati e anche intensamente, seppure per un periodo breve.

Uomini e Donne, Luigi e Irene: niente ritorno di fiamma, il rapporto oggi dopo la rottura

Ne hanno passate tante insieme e si sono rispettati fino all’ultimo, ma alla fine le incompatibilità caratteriali hanno avuto la meglio sull’amore e dopo tante incomprensioni si sono lasciati. “Le vorrò sempre bene”, ha scritto l’ex tronista che poi però ha detto chiaramente che il ritorno di fiamma non è possibile. “A oggi vi posso affermare con tranquillità che abbiamo preso strade differenti e che ognuno si sta facendo la propria vita in totale serenità e felicità. Non sono previsti ritorni di fiamma”, ha chiosato Luigi.