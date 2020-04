Uomini e Donne News, Irene Capuano sorprende su Luigi Mastroianni: “Se dovesse tornare? Ecco cosa farei”

Come sta Irene Capuano? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, scelta di Luigi Mastroianni, è tornata a parlare del tronista siciliano con cui ha vissuto una love story dopo l’avventura nel programma pomeridiano di Canale 5. Qualcosa poi si è rotto con tanto di saluti e arrivederci. Oggi la Capuano è ‘piombata’ nuovamente sul giovanotto e ha avuto parole al miele. Senza dubbio, le sue dichiarazioni risulteranno interessanti per gli affezionati dello show di Maria De Filippi, in particolare per chi tifava per la relazione. Un ritorno di fiamma all’orizzonte? Non si esageri. Certo nulla è escluso, alla luce anche di quanto dichiarato di recente dai due ex.

La Capuano ha aperto alle domande dei fan tra le sue Stories Instagram e, a interrogativo diretto su che cosa farebbe se Luigi dovesse tornare sui propri passi, ha risposto: “Gli offrirei una carbonare, visto che campa di pollo, salmone e riso con il tonno”. Dopodiché si è fatta seria: “A parte gli scherzi, ci vogliamo bene. Quindi gli offrirei una carbonara”. Insomma, tra le righe si potrebbe leggere una predisposizione della giovane a riallacciare. Anche perché, sempre a colloquio con i fan, ha ricordato, in modo assai romantico, l’attimo in cui iniziò la love story con Mastroianni: “Cosa migliore di UeD? La scelta, il momento in cui è arrivata la lettera e ho letto… tutte quelle matte delle mie amiche che mi abbracciavano… ed essere uscita da lì con Luigi“.

Uomini e Donne News, Luigi non ha mai chiuso definitivamente a una possibile ri-unione

Luigi, prima del finire del 2019, non escludeva a un ritorno di fiamma, seppur lo reputava difficile: “Può essere, non escludo niente… ‘Mai dire mai’ è il mio motto di vita. Ho imparato negli anni a cogliere le sfumature. Tutto può succedere nella vita”. Chissà se ci sarà mai un ritorno in love. Dopotutto il momento pare fecondo in tal senso: Damante e De Lellis, De Martino e Rodriguez insegnano.