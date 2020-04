Andrea Iannone, così supera l’addio sentimentale con Giulia De Lellis: i tre pilastri da cui ripartire

Periodo non semplice per Andrea Iannone che nel giro di pochi mesi ha visto andare in frantumi progetti di vita e progetti professionali. Prima la batosta della squalifica per doping, poi l’addio sentimentale consumatosi con Giulia De Lellis, che è tornata nelle braccia dell’amore storico, Andrea Damante. Una sorta di déjà vu per il centauro di Vasto, che ha visto una situazione simile in passato, quando Belen Rodriguez, con la quale ha condiviso una importante love story, ha riacceso la fiamma passionale con l’ex marito Stefano De Martino. Tuttavia il pilota, anche in un momento così delicato, mostra le spalle larghe e guarda al domani, con serenità e tranquillità. Una tranquillità ritrovata, come lui stesso ha affermato di recente confidandosi con i propri fan su Instagram.

Iannone e la voglia di ripartire

Come si supera un momento critico dove tutto sembra crollare? Iannone ha la sua ricetta. E pare che funzioni. “Io mi sto godendo la tranquillità che ho finalmente ritrovato. Famiglia, cibo sano e allenamento”, confida Andrea. Questi i tre pilastri da cui ripartire. E Giulia De Lellis? Proprio in queste ore il pilota ha ripostato una frase che aveva lasciato trapelare, sempre via social, qualche giorno fa: “Di sicuro l’amore vero arriva al momento giusto. E se non è arrivato, non è il momento giusto”. Insomma, Iannone guarda avanti anche perché crede che questo periodo difficile sotto tutti i punti di vista – sia per la sua situazione privata, sia per quella professionale, sia per quella umanitaria a livello globale – stia per terminare. L’imperativo è quello di guardare oltre, di scorgere l’orizzonte, la luce in fondo al buio.

Giulia e Damante: dopo aver ingoiato ‘qualche rospo’ la love story può riprendere

Nel frattempo Giulia e l’altro Andrea, Damante, fanno scintille con un ritorno di fiamma clamoroso. E pensare che fino a qualche settimana fa la ri-unione pareva fantascienza dopo i tradimenti di lui. Ma a quanto pare è proprio vero che all’amore non si comanda. E pazienza se c’è qualche rospo da ingurgitare come “Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza”.