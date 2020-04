Giulia De Lellis e Andrea Damante come da copione: sbarco a Verissimo

Giulia De Lellis e Andrea Damante come da copione: i due sbarcano a Verissimo

Tutto come da copione: Giulia De Lellis e Andrea Damante saranno ospiti, naturalmente in collegamento, nella prossima puntata di Verissimo (in onda sabato 11 aprile), che da quando è stato imposto il lockdown a livello nazionale, causa coronavirus, propone il format “Le storie” (repliche delle interviste più emozionanti), dove trovano spazio anche video-messaggi inediti dei vip. Ed è qui che si innesteranno gli interventi della coppia ritrovata. Quello che porta l’ex tronista e l’influencer a riapparire insieme in tv è un percorso piuttosto scontato. Come poc’anzi detto, tutto da copione.

Giulia e Andrea, le tappe del ritorno in love

Certo all’amore non si comanda. Ma è anche certo che i baldi giovani di oggi, in questo caso i Damellis, sappiano muoversi a menadito nella comunicazione digitale, con tempistiche sincronizzate alla perfezione. Cioè? Riassumiamo le tappe della ri-unione: Andrea e Giulia decidono di passare la quarantena assieme e non lo comunicano a nessuno. Guarda a caso però dopo pochi giorni emergono indizi sui social della loro comune ‘reclusione forzata’. Un caso che siano emersi tali indizi? O i diretti interessati volevano farli trapelare? Fatto sta che il gossip naturalmente si è scatenato. Ma guai ad ammettere subito la quarantena comune. Meglio fare friggere i fan e la cronaca rosa ancora un po’. Dopodiché le dirette con gli utenti in cui Giulia dice e non dice. Alla fine le foto uscite sul magazine Chi (la De Lellis si affretta a smentire di essersi ‘venduta’) e, puntuale come un orologio svizzero, l’ufficializzazione della love story che giungerà quasi certamente a Verissimo.

L’amore nell’era digitale ha tempistiche che gli influencer conoscono come le proprie tasche

Insomma, l’amore nell’era digitale pare proprio avere delle tempistiche collaudate. Tempistiche che gli influencer conoscono come le proprie tasche. Dopotutto è l’epoca dei social bellezza e in qualche modo i fan devono essere sfamati. Anche ai tempi del coronavirus.