UeD Irene Capuano senza anello Christian: motivo, poi frecciatina a Luigi?

Terminato UeD, Irene Capuano ha iniziato una relazione con Luigi Mastroianni che purtroppo è finita dopo un po’ di tempo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è invaghita quasi subito dell’ex tronista e l’ha corteggiato a suo modo per tanti mesi mentre lui battibeccava di continuo con il chiacchieratissimo Lorenzo Riccardi. Dopo la rottura c’è stato un periodo di silenzio, a cui ha fatto seguito di recente l’inizio di una relazione con Christian Galletta, ragazzo che pare averle rapito il cuore e di cui ha parlato negli ultimi giorni con gli occhi pieni di gioia. A segnalarlo è stato il Vicolo delle news che ha pubblicato un articolo con dei video tratti proprio dalle storie di Irene mentre parlava del suo fidanzamento ufficiale.

UeD, Irene Capuano fidanzata ufficialmente con Christian: il racconto della dichiarazione, e perché non indossa l’anello

La Capuano ha raccontato che ormai la sua storia con Christian è ufficiale perché il 17 agosto ha avuto in regalo un anello di fidanzamento. Irene ha anche sottolineato che Galletta, essendo molto timido, era anche imbarazzato e che nonostante questo è stato in grado di dirle delle cose belle, tra cui un “Da oggi in poi sarà diverso” che le ha fatto capire che le sue intenzioni fossero serie. Irene non ha voluto svelare altro per rispetto di Christian ma si è detta molto emozionata e ha spiegato anche perché non indossa ancora l’anello di fidanzamento: troppo grande, quindi bisognerà aspettare un po’ prima di metterlo, onde evitare che si perda.

Il passato di Irene Capuano e Uomini e Donne: “Mi sono stancata di rincorrere”, frecciatina a Luigi Mastroianni?

Irene ha anche fatto cenno al suo passato dicendosi soddisfatta del corteggiamento di Christian che si è comportato da vero galantuomo. “Mi sono stancata – ha detto a un certo punto delle storie Ig – di rincorrere le persone”. Che sia una frecciatina chiara a Luigi Mastroianni? Non risulta che i due si siano lasciati male; è ovvio però che parlando del passato e di come si è comportata con i suoi ex il pensiero vada a lui. Si tratta solo di malizia oppure Irene pensava proprio a Luigi mentre parlava di aver rincorso qualcuno? L’ex di Uomini e Donne prima di parlare del 17 agosto aveva spiegato di credere nelle relazioni a distanza perché a suo avviso l’amore resiste a tutto, e al riguardo aveva fatto riferimento proprio alla sua storia con Mastroianni; mentre parlava tuttavia sembrava tutt’altro che rancorosa, quindi è probabile che, anche se dovesse essersi riferita a lui con le storie successive, non lo abbia fatto con cattive intenzioni.