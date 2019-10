Uomini e Donne, Luigi ci mette la faccia e parla di Mara. Irene? Silenzi

Uomini e Donne, Luigi Mastroianni ci mette la faccia: cosa è successo con Mara Fasone? La risposta. Su Irene un comportamento che allarma

Luigi Mastroianni ci mette la faccia e risponde al gossip che lo ha coinvolto con Mara Fasone. I due ex tronisti di Uomini e Donne, negli scorsi giorni, sono finiti nel calderone mediatico. Motivo? Sarebbero stati avvistati insieme (non in atteggiamenti intimi, bensì amichevoli), dopo che lui è tornato dal viaggio in Brasile e mentre le cose con la fidanzata Irene Capuano non starebbero prendendo una buona piega. La questione ha provocato diverse reazioni da parte degli affezionati di UeD. Qualcuno è addirittura arrivato a sussurrare di presunti tradimenti. Oggi Mastroianni, aprendo alle ormai celebri domande su Instagram, ha fatto chiarezza sulla vicenda, chiudendo definitivamente la questione. E su Irene? Nessuna parola: il silenzio si fa allarmante.

Senza troppo girarci attorno, un fan ha chiesto a Luigi se si sia messo assieme a Mara Fasone. Mastroianni sul tema è stato lapidario: “Ma non stavo con Sissi, Emilia, Roberta, etc”. Ironia stringata, ma alquanto chiara. Nel frattempo continua a tenere banco la situazione sentimentale con Irene Capuano. La relazione sta vivendo un periodo delicato. Ad ammetterlo è stata la stessa ex corteggiatrice. Pochi giorni fa ha dichiarato: ““Domenica scorsa sono stata chiara dicendo che dentro la coppia ci sono momenti sì e momenti no, a meno che qualcuno sia fidanzato con un manichino.”

Uomini e Donne, Irene Capuano e Luigi Mastroianni: la situazione sentimentale resta da definire

Al momento la situazione tra la coppia resta dunque da definire. Che il periodo non sia dei più rosei è acclarato. In molti si chiedono se i due riusciranno ad emergere indenni dalla crisi. Sempre Irene, poco più di una settimana fa, dichiarava ai suoi fan Instagram: “Non abbiamo mai dato in pasto la nostra storia a dei leoni come voi (riferendosi agli hater, ndr), e non lo faremo mai. Come tutti i cristiani e gente comune come voi ci sono dei momenti sì e dei momenti no”. Luigi invece è una tomba. Nessuna parola sulla compagna. Chissà…