Uomini e Donne News: Irene, silenzio rotto su Luigi. La verità sulla crisi

Uomini e Donne News, Luigi e Irene: la Capuano rompe il silenzio sulla situazione ‘delicata’ con Mastroianni. La confessione dell’ex corteggiatrice

Da diversi giorni i fan di Luigi Mastroianni e Irene Capuano, coppia sbocciata a Uomini e Donne, si chiedono che cosa stia succedendo all’interno della relazione. In molti hanno sussurrato addirittura di una rottura consumatasi in gran segreto. Oggi a far chiarezza sul rapporto ci ha pensato la diretta interessata che ha pubblicato una serie di Stories su Instagram in cui ha reso noto ai suoi seguaci quale sia la reale situazione tra lei e il fidanzato. Ecco: prima di tutto sì, è ancora fidanzata. Secondo, la love story sta vivendo un periodo non facile. La Capuano non lo dice a chiare lettere ma lo lascia intendere. Inoltre la giovane ha aggiornato il suo ‘seguito’ social di alcune novità professionali che la riguardano.

“Mi scuso con tutte le persone che mi seguono e mi vogliono bene, ma in questi giorni ho deciso proprio di staccare il telefono e di dedicarmi al lavoro e a tante altre cose”, ha esordito Irene, spiegando il motivo della sua recente assenza dai social. “Grazie alla mia agenzia – ha aggiunto – inizierò l’accademia del lusso e di moda a Roma, non vedo l’ora”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dunque affrontato il tema ‘rapporto con Luigi’. “Domenica scorsa sono stata chiara dicendo che dentro la coppia ci sono momenti sì e momenti no, a meno che qualcuno sia fidanzato con un manichino…”

Uomini e Donne News, Irene: “Finché non esce niente da noi, di una decisione vera e propria, non credete a seconde o terze persone”

“Finché non esce niente da noi, di una decisione vera e propria, non credete a seconde o terze persone”, ha dichiarato Irene che di fatto ha confermato che il periodo no è ancora in corso e non si sa come andrà a finire. La ragazza, a proposito delle recenti paparazzate in compagnia di Luigi (i due sono stati sorpresi assieme, in compagnia di amici, in un ristorante), ha detto che non si sta nascondendo, ma che semplicemente, con Mastroianni, ha deciso per motivi personali di non mostrarsi sui social.