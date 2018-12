Uomini e Donne, Luigi e Lorenzo confusi: intanto le corteggiatrici si alleano

Uomini e Donne, Luigi e Lorenzo sempre più confusi mentre le corteggiatrici fanno squadra: Irene e Claudia insieme mentre Giulia fa festa a Courmayeur

Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi sono o non sono vicini alla scelta? Il loro percorso a Uomini e Donne giungerà presto a conclusione o, visti gli ultimi sviluppi, dovremmo aspettare ancora un po’ per capire con quale corteggiatrice usciranno dal programma? Durante le ultime registrazioni del Trono Classico entrambi hanno palesato diverse perplessità nei confronti delle ragazze che stanno conoscendo. Luigi per esempio ha baciato sia Sonia che Giorgia ma, in studio, è corso dietro a Irene quando quest’ultima ha minacciato di lasciare la trasmissione. Lorenzo, invece, è ancora diviso tra due fuochi, poiché interessato sia a Claudia che a Giulia. Queste ultime, però, hanno recentemente ammesso di essere stanche del comportamento del tronista e di essere pronte a dire di no se e qualora venissero messe di fronte ad una scelta immediata.

Ad oggi, quindi, sia Lorenzo che Luigi sembrano essere molto confusi e, pertanto, non ancora pronti a lasciare il trono. Durante le vacanze, e tra una pausa e l’altra prima dell’inizio del nuovo anno, si chiariranno le idee? Intanto, fuori dagli studi di Uomini e Donne, le loro corteggiatrici sembrano far squadra. Claudia e Irene sono diventate molto amiche e, stando agli ultimi commenti che si sono scambiati su Instagram, pare che passeranno addirittura il Capodanno insieme. Giulia, la corteggiatrice di Lorenzo, ha preferito invece dimenticare le discussioni con il tronista concedendosi una vacanza con l’amica a Courmayeur. Fino a ieri la torinese ha condiviso sul suo profilo foto e video di lei intenta a fare festa.

Uomini e Donne: Lorenzo e Luigi vicini alla scelta?

Sia Lorenzo che Luigi, come il regolamento del programma prevede, hanno disattivato il proprio profilo Instagram. Nelle ultime registrazioni del Trono Classico, però, entrambi hanno dimostrato di stare molto attenti a come le loro corteggiatrici si comportano sui social. Per questo motivo, oggi, siamo sicuri che avranno modo di vedere e osservare comunque le ragazze in questi giorni. Questo influenzerà la loro scelta? Staremo a vedere.