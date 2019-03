Luigi Mastroianni e Giordano Mazzocchi di nuovo insieme, prosegue l’amicizia dopo Uomini e Donne

È passato più di un anno da quando Luigi Mastroianni e Giordano Mazzocchi si sono conosciuti a Uomini e Donne. Tra i due ex corteggiatori è nata una profonda amicizia negli studi che sta proseguendo ancora oggi. Possiamo tranquillamente dire che sono una delle “coppie” preferite del pubblico uscite dalla trasmissione! L’amicizia tra Luigi e Giordano piace molto ai fan, per questo adesso che stanno trascorrendo qualche giorno insieme si è diffuso l’entusiasmo. Proprio come quando Giordano è arrivato in villa da Luigi prima della scelta e sui social i fan si sono scatenati con i commenti. I due al momento sono insieme a Milano e oggi hanno postato foto e storie su Instagram dal Duomo della città. Sotto a una foto, però, è comparsa una strana frecciatina…

Uomini e Donne, Luigi commenta la foto con Giordano: una strana frecciatina

Giordano ha postato sul suo profilo la foto insieme a Luigi. Quest’ultimo ha commentato così: “Dopo un anno siamo qui… Le chiacchiere stanno a zero fratello”. Mazzocchi ha risposto a questo commento con un cuore. Ma a quali chiacchiere si riferisce Luigi? C’è per caso chi non crede alla loro amicizia e ha voluto far sapere che invece sono ancora uniti? Che tra i due protagonisti del Trono Classico ci fosse dell’affetto sincero, onestamente, era chiaro a tutti. Eppure, se Luigi ha scritto quelle parole, qualcosa sotto c’è. Oppure lo ha scritto così, tanto per? Anche questa è un’ipotesi. Tuttavia, c’è chi crede che non siano parole scritte a caso.

Uomini e Donne news, le ultimissime su Luigi Mastroianni e Giordano Mazzocchi

Luigi e Giordano dopo Uomini e Donne continuano a sentirsi e a frequentarsi, da soli o in compagnia. Giordano conosce bene la famiglia di Luigi, è spesso in Sicilia così come Luigi è spesso a casa Mazzocchi. Giordano ha conosciuto Irene, che pure ha voluto rispondere a qualche critica in questi giorni. E Luigi ultimamente ha rivisto Nilufar, che però ha negato qualsiasi possibilità di un ritorno con Giordano.