Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia si sono lasciati? Silenzio rotto

Luca Salatino e Soraia Allam smentiscono le voci di rottura dopo Uomini e Donne. In questi giorni, molti hanno iniziato a pensare che la loro storia d’amore fosse già giunta al capolinea. Alcuni dettagli sembravano addirittura confermare. Ed ecco che entrambi, dalle loro rispettive abitazioni, si svelano in una nuova intervista sul canale Youtube Mondotv24. L’ex corteggiatrice conferma che al momento non convivono, ma che va tutto bene, a gonfie vele. Luca ammette che per adesso non riescono ad annullare le distanze, a causa dei loro rispettivi impegni. Dunque, si dividono tra Roma e Como.

Sembra comunque che tra Luca e Soraia al momento non ci sia una crisi in corso, come qualcuno pensava, almeno stando alle loro dichiarazioni. Andando avanti con l’intervista, Salatino confessa di aver vissuto meglio il percorso da corteggiatore. Infatti, fa notare che un tronista ha più responsabilità nei confronti di chi sta alla sua corte, che spesso potrebbero restare male. Ricorda, appunto, di aver sofferto molto quando corteggiava Roberta Giusti. La coppia torna, subito dopo, a parlare dell’obbiettivo legato alla convivenza.

“Oggi siamo impossibilitati, lei per il lavoro, io per i miei impegni di palestra. Poi ci dobbiamo ancora conoscere”, afferma l’ex tronista di UeD. Ecco perché non si fanno vedere sempre insieme sui social. Sicuramente è tra i loro progetti, ma non hanno intenzione di andare avanti troppo velocemente. “Bisogna seguire il cuore, se ti senti di andare a convivere dopo un giorno, fallo”, continua Luca Salatino. Quest’ultimo all’interno del programma di Maria De Filippi non ha trovato solo l’amore, ma anche una bellissima amicizia, quella con Matteo Ranieri.

“Convivendo 24 ore con una persona, credo che il legame si è rafforzato di più. Abbiamo condiviso momenti difficili, ci siamo ritrovati a piangere. Poi, infatti, com’è finito il programma, ci siamo subito visti. Non è cambiato niente, io e Matteo siamo veramente come due fratelli”

Anche per Soraia nel dating show è nata un’amicizia importante, quella con Federica Aversano, “in maniera naturale”. Tutt’ora si sentono tutti i giorni e stanno mantenendo lo stesso rapporto di prima. Durante il suo percorso, Luca Salatino ha avuto al suo fianco Veronica Rimondi, che ha concluso il suo percorso con Matteo Farnea.

“Io per Veronica provo tanta stima: è una ragazza con molto carattere, decisa, che non si fa influenzare dalle persone. E questo glielo dicevo in quel po’ di tempo che ci vedevamo. Condivido il pensiero di Maria, quando le ha fatto i complimenti”

Soraia Allam ammette che sin dall’inizio si era capito che Veronica era molto presa da Matteo: “Si vedeva dai suoi occhi”. Anche la De Filippi aveva fatto notare questo dettaglio agli altri corteggiatori. Per quanto riguarda il Trono Over, l’ex corteggiatrice parla di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Soraia ammette di non avere alcuna idea su cosa potrebbe accadere tra loro.

“Vorrei non rispondere. Non lo so, credimi. Vedremo”, afferma la Allam. Luca, invece, fa presente che per lui “Ida è come una stella” e le vuole “un bene dell’anima”. La dama lo guardava sempre e gli dava conforto, come se fosse “una sorella più grande”. Questo accadeva sia durante il suo percorso da corteggiatore sia in quello da tronista.

Ci tiene a parlare di lei come persona, ma per quanto riguarda il rapporto con Riccardo non può esprimersi. Crede che solo loro possono parlare di ciò che riguarda la loro storia.