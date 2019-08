Uomini e Donne, Luca Dorigo contro Lorenzo Riccardi: “Qui si sta da Dio”

Le parole che Lorenzo Riccardi ha dedicato alla Sardegna non sono piaciute a nessuno. E oggi ha detto la sua anche l’ex tronista Luca Dorigo

Non c’è niente da fare, Lorenzo Riccardi è finito in una vera e propria bufera. Le polemiche sulle sue parole sulla Sardegna proprio non vogliono placarsi e oggi anche un altro ex tronista ha voluto dire la sua. Ma, prima di parlare di ciò che è accaduto qualche ora fa, è bene rinfrescarsi la memoria. Tutto è successo sabato mattina quando Lorenzo Riccardi, un po’ stufo, ha impugnato il suo telefono ed ha registrato dei filmati da postare su Instagram. Nei video, Lorenzo si è un po’ lamentato di quella che è l’organizzazione della bellissima isola italiana sconsigliando addirittura di andarci in vacanza. Lui e la sua fidanzata, Claudia Dionigi, non sembrano essersi trovati bene per vari motivi. “Qui è un problema unico” ha detto il giovane “È un problema fare qualsiasi cosa”. Le parole del ventiduenne milanese hanno ricordato molto quelle di un’altra protagonista di Uomini e Donne, Sabrina Ghio, che raccontò di essere stata cacciata da un ristorante sardo perché non consentiva l’accesso ai bambini. Insomma, quest’anno le bellissime acque sarde sono state intaccate da qualche piccola polemica.

Luca Dorigo contro Lorenzo: “Ascoltate me, qui si sta da Dio!”

Oggi, l’ex tronista di Uomini e Donne, Luca Dorigo ha postato un video girato proprio dalla Sardegna, luogo in cui sta trascorrendo le vacanze. Il Dj si è fatto ‘intervistare’ da un suo amico al quale ha detto la sua sulla splendida isola italiana. Ecco le sue parole (in basso potrete trovare il video): “Ciao sono Luca Dorigo e sono in vacanza in Sardegna! Cornetti ne abbiamo? Belli freschi, sardi. E il parcheggio? Guardate si può parcheggiare ovunque!” – ha detto indicando il mare – “E le sdraio sono anche reclinabili. Ci sono anche i lettini, reclinabili, e l’acqua.. altro che ghiacciata, può essere anche calda. Il mare è fantastico, ricco di pesce fresco, è tutto fantastico, ascoltate me venite in vacanza in Sardegna, si sta da Dio!”. Inoltre, Luca accompagnato il video con una didascalia che non lascia dubbi: “Tronista si nasce non si diventa”.

Lorenzo Riccardi bombardato sui social, lui fa un passo indietro

Verso Lorenzo Riccardi è in atto un vero e proprio bombardamento. Gli attacchi, infatti, provengono da ovunque. Sui social poi gli utenti si sono scatenati lasciandogli commenti a dir poco carini e arrivando addirittura ad offenderlo. Lorenzo così ha provato a chiarire con queste parole: “Forse non è stato chiaro a qualcuno: la Sardegna è un posto stupendo… e se ho fatto le storie per quanto riguardo ai parcheggi è perché spero che persone in alto vedano quello che pubblico per migliorare la situazione!”. Insomma forse le parole dell’ex tronista volevano essere un monito per la regione proprio come Andrea Dal Corso ha fatto per la Calabria.