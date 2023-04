Amare accuse per il nuovo tronista del dating show di Maria De Filippi, che ha già attirato non poche critiche

Mentre nello studio di Uomini e Donne Luca Daffrè sembra non attirare molto l’attenzione del pubblico, ecco che fuori c’è chi non riesce a trattenere il proprio disappunto. In particolare, a parlare sono alcune sue ex corteggiatrici. Prima tra tutte è stata Alessia Spagnulo, la quale è stata improvvisamente eliminata per via del presunto comportamento poco chiaro del suo manager. Una volta uscita dal programma di Maria De Filippi, l’ex corteggiatrice ha mostrato il suo disappunto nel corso di un’intervista per la pagina Instagram Lollo Magazine.

In particolare Alessia, che è un volto già apparso più volte in televisione, ha accusato il tronista di essere una persona costruita. Non solo, si anche detta convinta che la sua scelta ricadrà su Alessandra. Ora a esporsi ci pensa un’altra ex corteggiatrice, ovvero Chiara Nobis. Si può dire che da parte delle ex corteggiatrici per ora Luca Daffrè è uno di quei tronisti che ha ricevuto più critiche fuori. In realtà, non è stato lui a eliminare Chiara. Infatti, la stessa Nobis ha deciso di abbandonare la trasmissione qualche settimana fa.

Dopo la seconda esterna, nello studio di Uomini e Donne si è acceso uno scontro e Chiara ha preferito concludere il suo percorso. Il motivo della loro discussione? Daffrè non riusciva proprio a capire come mai alla richiesta di un abbraccio aveva ricevuto un rifiuto. La Nobis ha spiegato, in quella circostanza, che non se la sentiva di abbracciarlo ancora e questo ha generato dei dubbi in Luca.

Ecco che ora Chiara sul suo profilo Instagram si è lasciata andare a una serie di sfottò contro Daffrè. Inizialmente ha condiviso alcuni video del dietro le quinte di Luca disponibili sul sito ufficiale di Witty, inserendo il significato della parola “coerenza”. Dopo di che, ha condiviso lo screenshot dell’esterna di Luca e Alice, scrivendo questa volta: “Scusa ma ti chiamo Alice”.

Non ha concluso qui Chiara Nobis i suoi interventi social contro Daffrè. L’ex corteggiatrice ha, infatti, pubblicato anche lo screenshot dell’esterna di Luca e Alessandra affiancato alla canzone di Anthony, intitolata Solo infatuazione. Subito dopo, Chiara ha condiviso la parte in cui il tronista ha eliminato Alessia Spagnulo, inserendo una foto di un momento in cui Tina Cipollari accusava qualcuno di business. Dunque, sembra che Chiara voglia accusare Luca di essere in trasmissione per un altro scopo, che non è quello di trovare l’amore. Almeno questo è ciò che avrebbe dedotto lei.

Continuando con gli sfottò, l’ex corteggiatrice ha pubblicato la foto della nuova arrivata, ovvero di Camilla. Quest’ultima è stata presentata ieri da Maria De Filippi, la quale ha dovuto precisare che non è una sconosciuta per Luca. Infatti, Daffrè e Camilla si sono conosciuti su Instagram, prima ancora dell’inizio di questo percorso. Un po’ come era accaduto con Alessia.

In questo caso, Chiara ha inserito la scritta facile.it. Infine, l’ex corteggiatrice ha pubblicato il momento in cui Luca l’ha accusata di averlo respinto, inserendo la frase: “La riforma più urgente in Italia è la riapertura dei manicomi”.

Nel corso della puntata andata in onda ieri, Daffrè ha eliminato un’altra corteggiatrice, Carmen. Quest’ultima prima di andare via ha asfaltato il tronista ricevendo l’applauso di molti telespettatori.

Dunque, il trono di Luca Daffrè sembra non aver ancora pienamente convinto gran parte del pubblico di Canale 5. Non resta che attendere per capire se il tronista riuscirà oppure no a far ricredere i più dubbiosi.