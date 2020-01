Uomini e Donne, Lorenzo sui Troni: “Nessuno come me, Luigi e Giordano”

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: il suo giudizio su tronisti e corteggiatori

Lorenzo Riccardi è ormai diventato un opinionista a Uomini e Donne. Nel corso delle ultime puntate del Trono Classico, abbiamo visto il fidanzato di Claudia Dionigi rivestire questo importante ruolo. A Uomini e Donne Magazine, l’ex tronista rivela di essere grato di poter condividere questa esperienza con Tina Cipollari, Gianni Sperti e Jack Vanore. Con tutti e tre è riuscito, negli anni, a instaurare un bellissimo rapporto. Lorenzo crede molto in questo programma ed essere tornata in quello studio per lui è un sogno che si avvera. Non si sarebbe mai aspettato che la redazione potesse dargli questa possibilità. Intanto, da casa a seguire ogni puntata ci pensa Claudia, con cui è riuscito a costruire una relazione molto forte. Ma per quanto riguarda le scelte non si trovano spesso d’accordo. In particolare, la Dionigi era convinta che Giulio Raselli avrebbe scelto Giovanna Abate, mentre lui aveva già compreso che la scelta sarebbe ricaduta proprio su Giulia D’Urso. Una scommessa persa per Claudia, che ha sempre dichiarato il suo apprezzamento nei confronti della prima.

Intanto, il settimanale non può non chiedere a Lorenzo cosa pensa sui tronisti e i corteggiatori presenti oggi a Uomini e Donne. Il suo giudizio non è molto positivo: “Non ho ancora visto dei corteggiatori alla mia stregua o come Luigi (Mastroianni) e Giordano (Mazzocchi), qualcuno che lotti davvero per ottenere ciò che vuole e arrivare alla persona che gli piace”. Ricordiamo che proprio con il primo ha condiviso sia l’esperienza da corteggiatore che quella da tronista. Sebbene inizialmente si siano trovati a combattere l’uno contro l’altro, poi sono riusciti a instaurare un rapporto pacifico. Oggi ad attirare la sua attenzione è stato Giuseppe, il corteggiatore di Sara. Già nel corso delle puntate andate in onda, il Riccardi aveva espresso questa sua preferenza, in quanto lo vede molto simile a lui nel modo di corteggiare. Anche Sara piace molto a Lorenzo, che intanto svela di preferire Daniele Dal Moro a Carlo Pietropoli. Con quest’ultimo, ricordiamo, ha avuto un’accesa discussione qualche settimana fa.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e il sogno nel mondo della tv: ora vuole approdare a L’isola dei Famosi

Come aveva già dichiarato, Lorenzo intende continuare a lavorare nel mondo della televisione. Ciò che gli piace di più è entrare in contatto con le persone, facendole ridere. Sogna, al momento, l’Isola dei Famosi: “Mi piacerebbe mettermi alla prova e vedere con i mie occhi se è veramente dura come la descrivono.”