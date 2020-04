Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi offende una fan: è polemica sul web

L’ex tronista di Uomini e Donne nella bufera per una frase poco galante rivolta ad una fan: il web storce il naso

L’opinionista ed ex tronista del dating show di Canale 5 ha sollevato un polverone sui social dopo alcune affermazioni poco gradevoli nei confronti di una ragazza su Instagram. Sempre molto attivi sui social, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi stanno intrattenendo quotidianamente i loro follower durante questo difficile periodo di quarantena forzata a causa del Coronavirus. Nelle ultime ore, però, il ragazzo è finito nell’occhio del ciclone per una gaffe che sta facendo discutere in modo molto acceso gli utenti del web. Ma cos’è successo? Nello specifico, tramite il format delle domande del popolare social network, una ragazza avrebbe chiesto chiesto un parere su una questione personale e Lorenzo avrebbe usato dei termini molto offensivi. Ma vediamo nel dettaglio le dinamiche della vicenda.

Lorenzo Riccardi offende una ragazza sui social: in rete è polemica

Alla domanda di una ragazza che gli ha chiesto un’opinione sul perché molti amici dei suoi ex fidanzati ci abbiano provato con lei, Lorenzo ha risposto: “Senza offesa, ma forse sei un po zocc..a”. Un’insulto gratuito che ha immediatamente scatenato le critiche dei utenti del web: in molti avrebbero invitato l’ex tronista a porgere le sue scuse per il grave scivolone ma, al momento, non è arrivato ancora alcun segnale. Siamo sicuri che, conoscendo il temperamento solitamente ironico di Riccardo, sarà stato detto in buona fede ma, quando si ha un pubblico così vasto, sarebbe bene valutare ciò che si dice prima di risultare offensivo.

