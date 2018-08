Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: “Luigi mi ha telefonato”

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi parla della telefonata con Luigi Mastroianni

Sono passati pochi mesi da quando Lorenzo Riccardi era corteggiatore a Uomini e Donne. Il ragazzo corteggiava Sara Affi Fella che, al momento della scelta, ha preferito Luigi Mastroianni a lui. Tra Sara e Luigi, però, è durata nemmeno quarantotto ore: non hanno mai dormito insieme e non sono andati l’uno a casa dell’altra. Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Riccardi ha confessato di aver ricevuto una chiamata da parte del suo rivale, dicendogli che aveva sempre avuto ragione su tutto. Lorenzo, a quel punto, gli ha detto, ancora una volta, quello che pensava davvero: aveva sbagliato alcune mosse e Sara con lui non si sarebbe comportata in quel modo perché lui non glielo avrebbe mai permesso. Nonostante ciò, l’ex corteggiatore pensa che quando una coppia scoppia la colpa è di entrambi.

Dopo la fine del programma il milanese si è trasferito a Napoli per motivi di lavoro, ma quando è nel capoluogo lombardo continua ad aiutare il padre nella sua officina. Lorenzo, però, non si è montato la testa solo perché per strada ora lo riconoscono, anche se non si aspettava tanto affetto nei suoi confronti. Le domande più frequenti che gli vengono fatte riguardano Maria De Filippi e Tina Cipollari: com’è la prima e se è davvero così esagerata la seconda. Per quanto riguarda Sara, invece, l’ex corteggiatore ci ha messo una pietra sopra. Non può correre dietro a una persona che non lo vuole, nonostante gli sia sempre piaciuta.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: il rapporto con la famiglia e i progetti per il futuro

Nell’intervista Riccardi ha parlato anche della sua famiglia e dei suoi progetti futuri. Suo padre è il suo migliore amico: è questo il motivo per cui non l’hai mai chiamato papà ma sempre per nome, Gianni, fin da quando era piccolo. Di sua mamma e di sua sorella, invece, è molto geloso, avendo una mentalità un po’ all’antica. Per quanto riguarda il futuro, gli piacerebbe fare l’attore comico, ma non è sicuro di avere talento e poi è consapevole che dovrebbe studiare molto. Da settembre, poi, potremmo vederlo sul trono di Uomini e Donne.