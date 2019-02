Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi innamorato: la dedica a Claudia Dionigi

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi torna sui social: il primo post dopo la scelta è una dolce dedica per Claudia Dionigi

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi che, dopo la scelta, non si sono più separati e si sono mostrati felici e innamorati ai loro fan. Adesso che il loro percorso a Uomini e Donne è giunto al termine entrambi sono ritornati sui social e, da diversi giorni ormai, non fanno altro che dedicarsi dolci parole e frasi romantiche. Lorenzo inoltre, proprio oggi, ha deciso di ufficializzare il suo ritorno su Instagram dedicando il suo primo post alla nuova fidanzata (l’ultimo risale al 27 agosto, quando ancora non era stato confermato lui come tronista). Una foto di loro due insieme, uno dei primi baci con Claudia, e una dedica: “Scelgo ancora te”. Il cuore di Riccardi, adesso, sembra battere solo per la bella romana. Quest’ultima, dal canto suo, non è stata da meno in questi giorni.

Visualizza questo post su Instagram Scelgo ancora te❤️ @claudiadionigi #amore#mia#love Un post condiviso da Lorenzo 🐍 (@lorenzo.riccardi17) in data: Feb 26, 2019 at 1:43 PST

“Tu che sei la risposta senza chiedere niente” aveva scritto la Dionigi sul suo profilo personale. Forse è ancora presto per fare pronostici ma, viste le premesse, questa storia d’amore sembra davvero aver gettato le basi per un futuro solido e longevo. Tra alti e bassi il trono di Lorenzo Riccardi ha avuto il tanto atteso lieto fine, sarà così anche per Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez? In questi giorni si registra la loro scelta e tutti gli ex protagonisti di Uomini e Donne (tra cui anche Lorenzo e Claudia a quanto pare) si trovano a Roma per partecipare alla festa al castello. Andrà tutto bene? Lo scopriremo presto.

Uomini e Donne news: Giulia Cavaglia è la nuova tronista

Giulia Cavaglia è la nuova tronista di Uomini e Donne. Dopo non essere stata scelta da Lorenzo Riccardi l’ex corteggiatrice ha pensato bene di accettare la proposta della redazione di Maria De Filippi e di mettersi di nuovo in gioco nel programma.