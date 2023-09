Uomini e Donne Lorenzo Riccardi diventa speaker: svolta lavorativa

Grandi novità per l’ex tronista di Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi. Ha lui stesso annunciato che nei prossimi giorni farà il debutto come speaker radiofonico. Ebbene è ufficialmente approdato alla conduzione di Rds Next. Si tratta della web radio, che va in diretta ogni giorno, con i creator e le webstar più seguite sui social network. Una nuova e interessante avventura per l’ex tronista, che condividerà la conduzione con la modella e influencer Alessandra Gilioli.

“Siamo pronti per una nuova avventura assieme alla famiglia di Rds next! Con noi ci saranno tantissimo ospiti, scriveteci nei commenti chi vi piacerebbe vedere nelle nostre interviste! Non perdete la prima puntata del 12 settembre”

Così su Instagram Lorenzo Riccardi annuncia che da martedì 12 settembre sarà alla conduzione di Rds Next, con una foto che lo ritrae sorridente a fianco di Alessandra Gilioli. L’ex tronista, durante la sua esperienza a Uomini e Donne, è riuscito a conquistare gran parte dei telespettatori e anche chi lavora all’interno del programma, tra cui Maria De Filippi. La redazione l’aveva posizionato tra gli opinionisti, a fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti, ma questa esperienza è durata solo qualche puntata.

Lorenzo ha continuato a tenere comunque i riflettori puntati su di sé, a fianco della sua compagna Claudia Dionigi, attraverso i social network, dove ha un certo seguito. E non è l’unico volto di Uomini e Donne ad avere avuto l’opportunità di lavorare in radio. Ad esempio Luca Onestini, accompagnato dall’amico Raffaello Tonon, ha condotto un programma su Radio Zeta. E ancora, Teresa Langella, che nel 2020 ha iniziato a lavorare con Radio 105.

Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi genitori

La vita di Lorenzo procede bene anche sul lato più privato. Riccardi e Claudia Dionigi sono diventati genitori lo scorso dicembre della piccola Maria Vittoria, che a breve compirà un anno. Un sogno che si realizza per una delle coppie di UeD più amate di sempre. Dal giorno della scelta hanno sempre confermato ai fan di avere una storia solida, basata sui veri sentimenti e lontana dai gossip.

Ed è anche grazie a questa autentica relazione che Lorenzo ha avuto modo di conquistare il pubblico di Canale 5, ottenendo un grande seguito sui social. Infatti, sono tanti coloro che si sono appassionati alla loro storia d’amore e che continuano a seguirli. D’altronde l’autenticità e la sincerità ripagano sempre!