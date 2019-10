Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia: la verità sul Gf Vip, il sogno sui figli

Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia: il Riccardi spera nel Gf Vip, la storia d’amore procede a gonfie vele

Dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno dimostrato di essere una coppia molto affiatata. Sin da subito hanno scelto di affrontare la convivenza e oggi, in un’intervista doppia su Uomini e Donne Magazine, svelano che sta procedendo tutto per il meglio. Non si separano un attimo, godendosi il presente. Otto mesi di amore per Lorenzo e Claudia, che ammettono di divertirsi molto insieme e su questo non avevamo di certo dubbi! Non c’è giorno che passano insieme senza sorridere, confessa l’ex tronista. Per la Dionigi continua a essere, il tutto, ancora una grande scoperta. Non mancano i piccoli litigi, ma a unirli ci pensano il divertimento, la complicità e la passione. Ed ecco che si parla della presunta partecipazione di Lorenzo al Grande Fratello Vip. Da qualche tempo si parla del suo arrivo nella Casa più spiata d’Italia e, diverse settimane fa, la Dionigi non aveva affatto smentito. Ora entrambi svelano come stanno realmente le cose.

“È vero, sono tra i possibili candidati a partecipare. Spero davvero di poter entrare nella casa, ma se non dovessi farcela, mi dispiacerà per il pubblico che non potrà sorridere e divertirsi insieme a me”, confessa Lorenzo nel corso dell’intervista. Ma come affronterebbe questa situazione Claudia? “Non credo sarà facile, ma da parte mia c’è la volontà di sostenerlo in ogni sua decisione”, ammette la Dionigi. Dunque, lo stesso Riccardi sta ancora attendendo la risposta definitiva per quanto riguarda la sua partecipazione al Gf Vip e anche a noi non resta che attendere! Intanto, Claudia rivela che non prenderebbe parte a questo tipo di reality, in quanto non lo sente nelle sue corde. Invece, parteciperebbe a programmi simili a Pechino Express o ad Amici Celebrities.

Lorenzo e Claudia dopo Uomini e Donne: matrimonio e figli

Come già entrambi hanno più volte dichiarato, tra i due il più romantico è proprio Lorenzo! Intanto, non nascondono di avere dei sogni importanti da realizzare, come il matrimonio. Non solo, la coppia sogna di avere presto dei figli insieme. Claudia ammette di amare molto i bambini e non nega di voler avere presto un figlio con l’ex tronista. Nonostante ciò, confessa di voler fare tutto in modo graduale, mentre Lorenzo dichiara di vedersi bene “nelle vesti di papà giovane”. L’ex tronista, inoltre, non nasconde che preferirebbe avere subito un bel maschietto!