Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia primo anno insieme: “Anche momenti tristi ma…”

Claudia e Lorenzo dopo Uomini e Donne, traguardo importante per la coppia

Primo anniversario di fidanzamento per Lorenzo e Claudia di Uomini e Donne! Hanno tagliato un traguardo importante, non che i loro fan avessero dei dubbi: i due hanno dimostrato sin da subito di amarsi sinceramente e trascorrono tanto tempo insieme, come ogni coppia che si rispetti. Certo, non è sempre tutto rose e fior, ma sono riusciti anche a risolvere problemi che sembravano irrisolvibili: la forza dell’amore emerge soprattutto nei momenti di difficoltà. Ricordano con grande emozione il giorno della scelta – durante il quale Claudia ha sudato come mai in vita sua! – ma guardano soprattutto avanti, per realizzare i loro progetti.

Uomini e Donne news, primo anno insieme per Lorenzo e Claudia

Claudia Dionigi sa di non essere una romanticona, ma oggi per il suo fidanzato ha fatto un passo in avanti: “Pensavi che due paroline non te le avrei scritte? Non sono molto brava ad esprimere i miei sentimenti, e tu lo sai bene, perché ogni volta che ti guardo e provo a dirti qualcosa di carino mi imbarazzo… Come dici sempre tu? Amore, quanto ti sei vergognata? Ed io: na cifra!”. Un messaggio, pubblicato su Instagram, che continua in questo modo: “Non voglio partire dal principio perché, se ad oggi siamo ancora inseparabili, significa che è stato un anno ricco di emozioni, di risate quelle belle e vere, di novità, anche di momenti tristi ma ci siamo sempre stati l’uno per l’altro”.

Il sogno di Claudia e Lorenzo

A Uomini e Donne ha realizzato il sogno di trovare il principe azzurro e ora può dire di essere al settimo cielo: “Sembrava che tutto fosse un sogno perché, diciamoci la verità, ci siamo scelti, anzi mi hai scelta in una situazione un po’ insolita. Poi ho realizzato quanto tu fossi la realtà più bella che potessi mai vivere… E niente, Cobra. Te amo. P.S. Ho evitato di elencare tutti i nomignoli che ogni giorno ti do perché tanto le cobrine li conoscono a memoria +1”. Lorenzo Riccardi si è limitato a un semplice: “Il nostro primo anno insieme. Auguri a noi!”.