UeD Lorenzo e Claudia a ruota libera: lei poco romantica, lui geloso

Uomini e Donne, Claudia e Lorenzo svelano dettagli inediti sulla convivenza

Un grande ritorno a Uomini e Donne quello di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. In un’intervista doppia a Witty.tv, hanno raccontanto alcuni aneddoti sulla loro relazione. Dopo la scelta, è passato poco tempo dal momento in cui l’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno deciso di vivere insieme a Latina e, se sui social si mostrano più spontanei che mai, nella chiacchierata con Witty rivelano alcuni dettagli che riguardano il dietro le quinte della loro storia. Innamorati ma anche molto divertenti: lui ha ammesso di essere molto geloso, mentre è emerso che Claudia non si concede troppo ai romanticismi, se non in rare occasioni.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sulle impressioni al primo incontro

Tra i due protagonisti di Uomini e Donne è sempre stato amore-odio. E c’è da dire che il primo incontro tra i due, avvenuto in un blind date andato in onda su Witty, non è stato così entusiasmante. Lorenzo, infatti, ricorda così quel momento: “Claudia aveva un paio di stivaletti che non mi piacevano”. La sua fidanzata ha subito rimbeccato senza troppi filtri: “Appena l’ho visto gli ho detto che era una testa di cavolo”.

Non solo litigate ma anche tanto amore: Lorenzo e Claudia si raccontano

Alla domanda: “Il miglior pregio dell’altro?”, la Dionigi non ha dubbi: “È sincero”, mentre lui rivela che la sua fidanzata è una persona molto paziente. Non mancano i piccoli difetti: Lorenzo è molto testardo mentre l’ex corteggiatrice di latina è molto permalosa. Imperfezioni a parte, i due sono molto innamorati: “Con lui mi sono sentita molto a mio agio” ammette lei. Lui rivela: “Le ho detto ti amo per la prima volta sotto casa mia”.

Lorenzo e Claudia: tra gelosia e romanticismo

A quanto pare, Riccardi è il geloso di casa: “Anche quando sono al telefono, mi chiede con chi parli, con chi non parli. Io sono gelosa ma non lo dò a vedere”. L’ex tronista svela un tratto nascosto del carattere di Claudia: “Lei di romantico ha ben poco. Mi dice ti amo quando mi addormento. Si imbarazza a fare queste cose però lo dimostra a gesti”.