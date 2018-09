Uomini e Donne, Lorenzo ammaliato dall’ex tentatrice Stefanì

Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi ammaliato da Stefanì Nobile, ex tentatrice di Riccardo Guarnieri

Stefanì Nobile ex tentratrice di Riccardo Guarnieri a Temptation Island approda a Uomini e Donne per corteggiare Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. In particolare, appare particolarmente più interessato alla nuova corteggiatrice. Appena Maria De Filippi dà la parola a Stefanì, Lorenzo si gira e la guarda con la bocca aperta. Sin dal primo momento, il tronista continua a guardare la Nobile mentre quest’ultima dice la sua. L’ex tentatrice interviene per dire la sua opinione su Mara Fasone, la quale sembra non piacere molto nel ruolo di tronista. Anche Stefanì vede Mara troppo superficiale nella scelta dei suoi corteggiatori. In particolare, un po’ tutti consigliano la Fasone a scendere dal piedistallo. Ma ecco che nel frattempo Lorenzo continua a mostrarsi ammaliato di fronte a Stefanì. Probabilmente il tronista aveva notato la nuova corteggiatrice, la quale non ha sceso le scale come il resto delle ragazze. Proprio per questo motivo, la Nobile sfrutta questo momento per presentarsi ai due tronisti.

Sembra proprio che Lorenzo sia particolarmente interessato a Stefanì. Lui stesso annuncia in studio: “Io adoro Stefanì”. Apertamente il Riccardi rivela che la nuova corteggiatrice potrebbe piacergli. Questa nuova esperienza potrebbe rappresentare per la Nobile una possibilità per riscattarsi. Infatti, durante il percorso a Temptation Island, il pubblico di Canale 5 non ha pienamente apprezzato il suo comportamento. Sono tanti i telespettatori che sostengono Ida Platano e proprio loro si sono subito scagliati contro la Nobile, la quale stava molto vicino a Riccardo. Ma non solo, alcuni messaggi che il Guarnieri si è scambiato proprio con l’ex tentatrice, dopo il programma, hanno creato ulteriori problematiche alla coppia.

Lorenzo appare chiaramente sorpreso dalla presenza di Stefanì. Forse il Riccardi aveva già notato la nuova corteggiatrice all’interno del reality delle tentazioni e ora potrà avere la possibilità di conoscerla. La Nobile, però, in studio ammette di non aver compreso la scelta di Lorenzo di non andare in esterna con Viviana, la quale ha scelto di uscire con Luigi nonostante si fosse mostrata contraria della scelta del tronista di provare a conoscere Mara.